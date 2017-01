Cinq bons outils pour planifier votre retraite

Frédéric Lizotte, Blogueur et porte-parole à Retraite Québec 30-01-2017 | 04h00

1. Le relevé de participation et le relevé de droits

Ces relevés vous permettent de voir les cotisations que vous avez versées à un régime d'épargne-retraite et les sommes qui pourraient vous être payées une fois à la retraite. Qu'il s'agisse du Relevé de participation au Régime de rentes du Québec ou du relevé de votre fonds de pension, consultez-les.

2. Les outils de calcul

Retraite Québec propose trois outils. D'abord, si vous avez 45 ans et plus, SimulRetraite est un bon outil pour simuler vos revenus à la retraite et vous permet d'obtenir un portrait assez juste de ce que sera votre situation financière à la retraite. Il évalue la somme que vous pourriez recevoir des régimes de retraite publics et privés et de votre épargne personnelle. Cet outil puise à même les données inscrites à votre dossier personnel au Régime de rentes du Québec.

Trop long ou trop complexe pour vous SimulRetraite? Pas de problème! Utilisez son petit frère SimulR, ça ne vous prendra que quelques minutes. Cet autre outil de simulation des revenus à la retraite est plus simple et accessible à tous. Sans fournir un portrait aussi précis que SimulRetraite, il tient compte des régimes publics et privés ainsi que de l'épargne personnelle. Il vous permet de vérifier si votre planification financière tient la route.

Vous participez à un régime de retraite du secteur public? L'outil de calcul « Estimation de la rente » vous permet d'obtenir une estimation du montant de la rente à laquelle vous aurez droit à la date où vous souhaitez quitter votre emploi.

3. Les calculateurs REER et RVER

Vous voulez savoir si ça vaut vraiment la peine d'épargner tôt; connaître l'impact du taux d'intérêt sur vos sommes investies dans un régime enregistré d'épargne retraite (REER); voir l'avantage du régime volontaire d'épargne-retraite (RVER)? Il n'y a rien de mieux qu'un outil interactif pour nous faire comprendre! Vous trouverez des calculateurs un peu partout sur le Web, mais, pour les REER, vous pouvez utiliser celui de Question Retraite et pour les RVER, l'outil de Retraite Québec.

4. Le Web

Faites quelques recherches sur le Web. Pour avoir de l'information de base sur la planification financière, Internet regorge d'articles, de vidéos, de blogues, etc. Il est toujours bon de varier vos sources d'information. Mais, assurez-vous que ces sources sont objectives.

Voici quelques suggestions. Les sites de Retraite Québec, Question Retraite et flash Retraite regroupent les expertises de plusieurs partenaires des secteurs public et privé. Le site de l'Autorité des marchés financiers (AMF) présente, en plus des renseignements sur la retraite, de l'information sur les placements, les assurances, etc. Il propose également un volet jeunesse très intéressant. Enfin, le site de l'Institut québécois de planification financière vous permet, entre autres, de trouver un planificateur financier dans votre région.

5. Le planificateur financier

Le planificateur financier est probablement la meilleure ressource pour vous aider à planifier votre retraite. C'est un professionnel qui établira, selon certaines hypothèses reliées à votre profil, les meilleures stratégies d'épargne personnalisée. Aucun outil Web ne remplace cela. Mais attention, assurez-vous que votre planificateur financier est une personne diplômée de l'Institut québécois de planification financière. Vérifiez également auprès de l'AMF si cette personne est autorisée à exercer cette fonction.