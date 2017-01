Cessez d'être votre pire ennemi!

Frédéric Lizotte, Blogueur et porte-parole à Retraite Québec 30-01-2017 | 04h00

On dit souvent que le temps joue en notre faveur lorsqu'on épargne pour la retraite. C'est vrai! Plus on commence tôt, plus les revenus de retraite sont élevés. Mais, le contraire est aussi vrai! Le temps peut être votre pire ennemi. Attendez trop et vous mettrez en péril votre sécurité financière à la retraite. Vous croyez que vous avez de bonnes raisons de remettre à plus tard votre épargne-retraite? Personnellement, je crois que toutes les raisons sont bonnes pour changer vos habitudes de vie et commencer à épargner dès maintenant. Tout est une question de perspective.

Vous voulez prioriser le remboursement de vos dettes

C'est LA raison principale qui vous empêche d'épargner en vue de la retraite. Je suis d'accord avec vous, vous devez d'abord rembourser vos dettes. Toutefois, quand cela ne laisse aucune place à l'épargne, c'est le signe qu'il y a un problème. Si c'est votre cas, une petite visite chez un planificateur financier pourrait vous être bénéfique. Il vous aidera à faire un budget pour freiner votre endettement et établir une stratégie d'épargne-retraite.

La planification financière de la retraite n'est pas l'une de vos préoccupations

Vraiment? Qu'on le veuille ou non, la retraite est un passage obligé. Tôt ou tard, vous y arriverez. Alors, pourquoi ne pas voir la retraite comme une préoccupation sachant que vous y passerez probablement le tiers de votre vie? Je pense que vous devez reconsidérer la retraite et la mettre dans votre liste de priorités. Car, dans 10, 20 ou 30 ans, votre priorité sera de trouver les moyens pour la financer.

Vous préférez vivre sans vous préoccuper de l'avenir, car trop d'éléments incontrôlables entrent en jeu dans la planification financière de la retraite

Je vous l'accorde, vous avez bien peu de contrôle sur votre espérance de vie, votre santé, les rendements boursiers, etc. Mais, chose certaine, vous pouvez planifier maintenant votre retraite. D'ailleurs, notre outil de calcul SimulR a été conçu pour vous aider.

J'entends déjà certaines personnes me dire qu'elles mourront peut-être avant même de pouvoir profiter de leur épargne. Oui, peut-être! Mais, que ferez-vous si vous vivez jusqu'à 90 ans et que vous n'avez pas épargné un sou?

En ce début d'année, je vous lance un défi : changez vos habitudes financières et faites de la place à l'épargne-retraite. Si vous pensez ne pas avoir assez d'argent maintenant, vous risquez d'en avoir encore moins à la retraite. N'attendez plus, osez changer, car personne ne peut le faire à votre place!

