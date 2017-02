Gestion de son portefeuille: Des conseils à suivre à la lettre

Michel Girard 20-02-2017 | 11h45

L'ACHAT PÉRIODIQUE OU LE MARKET TIMING

La stratégie de l'achat périodique consiste à répartir sur une longue période l'acquisition d'actions­­, de fonds négociés en Bourse ou d'unités de fonds communs d'actions. Le but ultime est de se constituer un portefeuille à un coût moyen raisonnable.

Quand on dit «périodique» cela peut être tous les mois, tous les trimestres, etc. Ou chaque fois que la Bourse se corrige de 5 % ou plus... La durée peut s'échelonner sur six mois, un an, deux ans ou plus.

C'est le genre de stratégie que l'on utilise lorsqu'on n'a aucune idée de la direction que prendra le marché boursier.

Mais est-ce plus profitable d'opter­­ pour cette stratégie «périodique­» ou d'adopter une stratégie d'investissement massif au gré de notre pif d'investisseur? Le «pif» implique le market timing, c'est-à-dire la stratégie axée sur le moment le plus opportun pour investir­­. Ça prend un sacré pif pour anticiper!

Vous ne serez pas surpris d'apprendre­­ qu'aucune des deux méthodes ne s'avère gagnante, que les périodes boursières soient à la hausse ou à la baisse. Le market timing me paraît nettement plus risqué. Aucun grand gourou de la Bourse ne peut se vanter d'avoir déniché la recette parfaite du market timing.

Une chose est claire cependant: les bonnes occasions d'achat surviennent lors des périodes baissières et non quand les marchés volent de record en record. Cela vaut également pour les divers secteurs boursiers: finance (banques...), minières (aurifères), énergie (pétrolières...), fiducies de revenu, consommation (chaînes de magasins...), etc.

L'AMOUR DE SON PORTEFEUILLE

La pire gaffe à faire avec un portefeuille, c'est de tomber en amour avec ses titres.

La Bourse fonctionne de façon désordonnée. Les secteurs ne progressent ni ne régressent en bloc. Chaque secteur évolue différemment. C'est pourquoi dans un marché haussier, il y a quelques secteurs qui chutent au lieu de monter... et dans un marché baissier, il y a certains secteurs qui montent au lieu de baisser.

Les gestionnaires des portefeuilles institutionnels (caisses de retraite, fonds communs de placement) effectuent des rotations de titres en cours d'année, et ce, en fonction de leur anticipation du marché. Cela implique qu'ils sont actifs en effectuant des ventes et des achats.

Les raisons de vendre sont nombreuses: prises de profit, anticipation d'une baisse dans le secteur, mauvaise performance financière, rotation de secteurs, etc.

Les raisons d'acheter? Anticipation d'une hausse, rotation de secteurs, diversification de portefeuille, titres en forte correction, etc.

Cela étant, il ne faut jamais perdre de vue que pour chaque vendeur d'actions il y a un acheteur qui croit que le moment est plutôt venu d'acheter lesdites actions­­ dans le dessein d'encaisser un éventuel profit.

Pour tirer son épingle du jeu de la Bourse, j'aime bien la stratégie consistant à scinder ses transactions de vente et d'achat en plusieurs lots, tout en les échelonnant dans le temps.

Vous détenez un titre qui a fortement grimpé. Vous pourriez en vendre la moitié aujourd'hui et attendre­­ à plus tard pour vous départir­­ du reste. Ainsi, si le titre chute, vous serez content d'avoir vendu une partie de votre bloc et si le titre continue de monter vous serez content d'en avoir conservé une partie.

Même stratégie pour acheter un bloc d'actions d'une entreprise qui nous semble intéressante. Vous achetez une portion du bloc au prix d'aujourd'hui et vous attendez de voir ce que le titre fera au fil des semaines. Si le titre monte, vous en serez ravi et si le titre baisse, vous serez heureux d'en racheter à un prix encore plus bas.

LE CHOIX DU CONSEILLER FINANCIER

Pas facile de choisir un conseiller financier.

Le bouche-à-oreille est certes un atout, à condition que la personne qui nous recommande tel ou tel conseiller ait obtenu de bons résultats­­ financiers. La question: comment allez-vous faire pour vous en assurer?

Quand on parle de conseiller finan­cier, j'en vois deux grandes catégories: le courtier d'une firme de courtage de plein exercice ou le conseiller agissant comme planificateur financier et courtier en épargne collective, c'est-à-dire de fonds communs de placement.

Quand on détient un compte dans une firme de courtage, on accepte­­ d'emblée de jouer le jeu du marché boursier. Et en principe, il faut être relativement actif avec son portefeuille.

En tant que client d'une firme de courtage de plein exercice, une gamme de services (recherche, recommandations, planification de portefeuille) et de produits financiers (actions, fonds, produits dérivés, produits structurés, obligations, coupons détachés, etc.) nous est proposée.

Quand on fait affaire avec un conseiller qui porte le chapeau de planificateur financier et de représentant de fonds communs­­ de placement, on entre habituellement dans une catégorie d'investisseur moins actif.

Ce genre de conseiller mise sur des stratégies de placement essentiellement axées sur les fonds communs de placement de diverses catégories: marché monétaire, obligations, actions, fonds équilibré, métaux précieux, etc. Selon la sélection des fonds choisis, on se retrouvera avec un portefeuille plus ou moins à risque. Comme c'est le cas avec un portefeuille élaboré avec un courtier de plein exercice.

Pour vous assurer que la firme, le conseiller, le courtier, le planificateur ou le représentant avec qui vous faites affai­re (ou vous désirez faire affaire) est bel et bien autorisé à exercer sa fonction, je vous invite­­ à aller sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.lautorite.qc.ca) pour consulter le registre prévu à cette fin. Ce registre vous permet de vérifier s'ils ont le droit d'exercer des activités liées au conseil ou à la vente du produit financier qui vous est offert.

S'INFORMER SUR LES PLACEMENTS

Gérer adéquatement un portefeuille d'actions... c'est difficile.

Comme sources d'information pour parfaire ses connaissances, chaque firme de courtage de plein exercice met à la disposition de sa clientèle des bulletins d'analyses financières et économiques.

De plus, leurs services de recher­che émettent régulièrement des recommandations de titres. En plus de recommander des portefeuilles modèles composés de leurs meilleures suggestions de titres.

Par ailleurs, les épargnants qui ont le temps, les connaissances et les habiletés pour gérer eux-mêmes leur portefeuille détiennent habituellement un compte dans une firme de courtage à escompte.

Toutes les grandes institutions bancaires disposent d'un tel service de courtage à escompte. Le gros avantage: le coût des commissions est peu élevé comparativement aux commissions que l'on doit verser aux représentants travaillant pour les diverses firmes finan­cières.

Les firmes de courtage à escompte­­ offrent cependant un choix de produits et de services plus restreint que les maisons de courtage de plein exercice. Mais elles se montrent aujourd'hui nettement plus ouvertes (généreuses) qu'auparavant.

Pour les gens actifs, il est évident que détenir des comptes dans les deux types de maisons de courtage - à escomp­te et de plein exercice financier­­ - représente une belle combinaison.

On peut évidemment suivre l'actualité financière en parcourant les pages économi­ques des quotidiens. Il est possible en outre de s'abonner directement à des revues et à des lettres financières spécialisées.

En tant que consommateur de produits financiers, sachez que le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.lautorite.qc.ca) offre mille et un renseignements susceptibles de répondre à plusieurs de vos questions financières­­.