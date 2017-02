Le REER de conjoint utile, mais l'union en fait la force

Stéphane Desjardins 18-02-2017 | 21h30

Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) de conjoint présente plusieurs avantages pour les personnes mariées et les conjoints de fait.

Ce type de REER offre à l’un des deux conjoints, souvent celui au revenu le plus élevé, la possibilité de cotiser au régime de l’autre et demander une déduction fiscale­­ équivalente dans sa déclaration de revenus.

Attention, il faut être conjoints pour pouvoir en profiter. Vous devez être légalement marié ou avoir un contrat de vie commune si vous êtes conjoints de fait. Il s’agit d’un contrat civil conclu entre personnes désirant vivre ensemble dans une union de fait. Selon Éducaloi, il est recommandé de consulter un notaire ou un avocat pour rédiger ce document.

Quand le mariage va, tout va

Quand l’union va bien, le REER de conjoint est tout indiqué pour obtenir autant un allégement fiscal immédiat, c’est-à-dire durant la vie active où l’on contribue au REER, qu’à la retraite au moment du décaissement de son bas de laine conjoint. Aussi, le plafond des cotisations de votre conjoint n’est pas affecté par vos contributions au REER du conjoint.

Quand l’un des conjoints au revenu plus élevé atteint 71 ans et doit convertir son REER en Fonds enregistré d’épargne-retraite (FEER), il a à se conformer aux retraits minimums obligatoires. Ces retraits du FEER – qui sont des revenus – font gonfler les impôts du cotisant. On peut alors, grâce au REER de conjoint, fractionner le revenu du couple pour ainsi réduire au minimum l’impact négatif sur la prestation du programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse (PSV).

Règle stricte des trois ans (au 31 décembre)

Les autorités fiscales considèrent le REER de conjoint comme un placement à long terme. Conséquemment, si le conjoint bénéficiaire décide de retirer une somme de son REER de conjoint au cours des trois années fiscales suivant une contribution, le conjoint cotisant devra alors acquitter les impôts afférents selon ses revenus déclarés dans l’année du retrait. «Un pensez-y-bien...», comme le souligne le planificateur financier et fiscaliste de Gatineau, Michel Lessard.

Enfin, il importe de noter qu’un REER de conjoint appartient exclusivement à ce dernier. La personne qui y cotise n’a plus aucun droit sur le montant accumulé, outre ceux que lui octroie la Loi sur le partage du patrimoine familial pour les conjoints mariés.

Le REER de conjoint bien avisé

Le cotisant peut bénéficier d’une déduction d’impôt et le bénéficiaire enrichit son REER personnel.

Le but est d’obtenir deux comptes REER de valeur équivalente pour réduire la facture fiscale du couple à la retraite.

Une personne de plus de 71 ans peut continuer de cotiser au REER de son conjoint jusqu’à ce que ce dernier atteigne 71 ans à son tour.

Il permet à un couple de se prévaloir ensemble du régime d’accès à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP), considérant un délai de 90 jours suivant la dernière contribution et avec l’option de contracter un prêt REER pour combler le plafond de cotisation de chacun.

Consulter un conseiller dûment inscrit au registre de l’AMF.