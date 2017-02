Comment vont les fonds de travailleurs

Michel Girard 18-02-2017 | 21h03

Bien que les fonds de travailleurs de la FTQ et de la CSN investissent une forte proportion de leur capital dans les PME, ils réussissent bon an mal an à se tirer d’affaire, et ce, sans exposer leurs actionnaires à un haut niveau de risque.

Attirant majoritairement des actionnaires à revenu relativement modeste et peu familiers avec les aléas des marchés financiers, les deux fonds de travailleurs ont réussi jusqu’à maintenant à protéger adéquatement le capital de ses petits actionnaires. Il faut dire qu’une portion importante du portefeuille est investie dans des obligations de qualité.

Crédits d'impôt

Chaque investissement dans le Fonds FTQ procure un rabais de 30 %, soit un crédit d’impôt fédéral de 15 % et un crédit provincial de 15 %.

Fondaction offre pour sa part un rabais de 35 %, soit un crédit fédéral de 15 % et un crédit provincial de 20 %.

Ce sont ces rabais liés aux crédits d’impôt qui attirent les épargnants. Et pour montrer à leurs actionnaires à quel point il est avantageux d’investir annuellement dans les fonds de travailleurs, leurs dirigeants aiment bien présenter le rendement que le fonds procure lorsqu’on inclut lesdits crédits d’impôt.

Ainsi, en incluant les 30 % de crédits d’impôt, le Fonds de FTQ a rapporté depuis 10 ans un rendement annualisé de 12,7 %. Pour sa part, Fondaction de la CSN, avec ses crédits d’impôt supérieurs (allant de 35 à 40 % selon les années), a rapporté un rendement annualisé de 10,8 %.

Le secret : plus on est proche de la retraite, moins il est risqué d’investir dans les fonds de travailleurs. Pourquoi? Parce que les généreux crédits d’impôt procurent une solide protection en cas de baisse importante des marchés financiers.

Cotisation maximale

Pour l’ensemble des fonds : 5000$ par année

Déduction REER en sus des crédits d’impôt

Le % de déduction REER est relié à notre taux marginal d’impôt.

35% Fondaction - CSN

30% Fonds FTQ

Âge limite pour bénéficier des crédits d’impôt

64 ans

Âge pour retirer ses épargnes

*perte d’emploi, décès...

65 ans | retraite

45 ans | préretraite

Des crédits d’impôt remboursables ou non ?

Ils ne sont pas remboursables. Il faut donc payer suffisamment d’impôt pour en bénéficier. Au Québec, selon certaines conditions, on peut toutefois reporter la déduction à l’année suivante.

Dans l’année de nos 71 ans, est-on obligé de retirer ses épargnes des fonds de travailleurs ?

Non. Mais les actions incluses dans le REER peuvent être transférées soit dans un FERR desdits fonds de travailleurs, ou hors-REER, toujours à l’intérieur desdits fonds. D’autre part, on peut se faire racheter les actions et transférer l’argent dans un autre FERR... extérieur.

Peut-on inclure des actions des fonds de travailleurs dans notre CELI ?

Non