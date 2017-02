Grossir votre REER avec un prêt?

Yvon Bonneau, collaboration spéciale 18-02-2017 | 20h37

Vous n’avez pas cotisé à votre REER depuis quelque temps, mais n’avez toujours pas les économies pour le faire avant la date limite du 1er mars? Il y a peut-être une solution pour vous.

Envisagez une stratégie de contribution à votre REER en contractant un prêt pour l’occasion. Vous avez bien lu, empruntez pour investir. Attention, cependant, ce n’est pas pour tous...

Si environ 25 % des contribuables québécois ont cotisé 2650 $ en moyenne à leur REER en 2014, selon Statistique Canada, la stratégie du prêt REER s’adresse essentiellement­­ à ceux n’ayant pas les liquidités­­ sous la main, mais bénéficiant d’un revenu régulier, car il faudra rembourser intérêts et capital mensuellement comme pour n’importe quel autre prêt. Devront donc s’abstenir les épargnants dont la capacité à gérer des dettes additionnelles est douteuse. Même chose pour ceux qui n’ont pas de revenus stables.

Un prêt pas comme les autres

Contrairement aux prêts à la consommation, cependant, comme cet emprunt est fait avec un objectif de placement pour la retraite, donc à long terme, le résultat de cette dette à court terme devrait rapporter bien davantage que ce qu’elle a coûté en intérêt.

Le planificateur financier Gilles Sinclair souligne d’ailleurs qu’il faut rembourser rigoureusement et rapidement son prêt REER pour en retirer l’effet positif escompté­­. «En maximisant sa contribution REER, on s’assure pour la plupart des cas de recevoir un remboursement d’impôt significatif. Il est fortement conseillé d’utiliser cette somme sur-le-champ pour rembourser une bonne partie du prêt et ainsi écourter l’échéance de paiement du prêt REER, ou sinon payer un solde de carte de crédit», recommande-t-il.

Partout, les prêts REER

La majorité des institutions financières et des conseillers dûment inscrits offrent ce service. «Pour être en mesure d’élaborer une stratégie de remboursement viable et sans faille, souligne le planificateur financier Gilles Sinclair, assurez-vous que votre conseiller est parfaitement au courant de votre capacité financière.» Il faut bien comprendre le principe de cet emprunt particulier puisqu’en fin de compte, on se retrouve avec un pécule et non une dépense. Il s’agit de rembourser un montant déjà investi qui croîtra à l’abri de l’impôt.

Enfin, le prêt REER peut servir à ceux qui approchent de la retraite, qui prévoient une baisse substantielle de leur taux marginal d’imposition et désirent utiliser le levier fiscal qui se présente à leur avantage.

Le prêt REER bien avisé

Pour cotiser à son REER si on n’a pas les liquidités nécessaires. La clé est de régler rapidement le prêt en utilisant le remboursement d’impôt dégagé par la contribution REER.

Le prêt REER est un élément participant au projet de retraite à long terme.

N’est pas une bonne idée si vous êtes très endetté.

Une des stratégies les plus intéressantes consiste à contracter un prêt REER pour maximiser les sommes disponibles afin d’utiliser le Régime d’accès à la propriété (RAP).

N’oubliez pas: nommer son conjoint en tant que bénéfi­ciaire au décès permet de transférer les fonds dans son REER, sans payer d’impôt­­.