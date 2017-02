Comment épargner après 50 ans

Michel Girard 18-02-2017 | 20h27

Lorsqu’on franchit le cap des 50 ans, on n’a plus de temps à perdre en vue d’accumuler le plus possible d’épargne pour sa retraite. Il reste à la plupart des gens une bonne quinzaine d’années de travail à plein régime.

Plus vous réussirez à épargner d’ici vos 65 ans, plus confortable s’annoncera votre retraite, financièrement parlant.

La stratégie est donc simple: elle se résume à économiser le plus possible.

À cela s’ajoute par contre un défi de taille: rentabiliser le plus possible nos épargnes, tout en investissant dans des placements qui respectent notre degré de tolérance aux risques.

ACTIONS vs CPG

Investir dans un portefeuille d’actions offre un bien meilleur potentiel de rendement que de placer ses économies dans des CPG (certificats de placement garanti) ou les produits d’Épargne Placements Québec rapportant moins de 2 % d’intérêt par année. Un portefeuille d’actions peut rapporter de trois à six fois plus que les placements conservateurs.

Mais si détenir un portefeuille d’actions vous stresse chaque fois que la Bourse subit une correction à la baisse, ce n’est pas le type de placements qui vous convient.

Essayer de s’enrichir au prix de notre santé physique et mentale ne vaut vraiment pas la peine. Cela devient une très mauvaise stratégie.

LEVIER vs RISQUES

Autre manœuvre à éviter par les épargnants peu aguerris: emprunter pour investir en Bourse ou dans des fonds communs de placement. Même si le taux d’intérêt de l’emprunt est relativement bas, investir sous un tel effet de levier (l’emprunt) s’avère hautement risqué lorsqu’on traverse une correction boursière. Pendant que le portefeuille perd de la valeur, vous devez continuer à payer les intérêts sur le plein montant de l’emprunt.

Pour illustrer l’effet potentiellement pervers de l’emprunt sur marge ou à effet de levier, mettons que vous empruntez 100 000 $ à 6 % d’intérêt.

Si le portefeuille perd 10 % de sa valeur (-10 000 $), voici le décompte après un an. L’emprunt est rendu à 106 000 $, pour un portefeuille valant 90 000 $. À combien s’élève votre perte après un an? À 16 000 $ ou, si vous préférez, 15 %!

Si, au contraire, le portefeuille s’accroît plutôt de 10 %, sa valeur grimpera à 110 000 $, pour une réelle plus-value de 4000 $ (10 000 $ de gain – 6000 $ d’intérêt).

Avis aux épargnants de la cinquantaine et plus: faire de l’argent avec des emprunts, c’est rusé comme tactique, mais ô combien risqué. Plus on avance en âge, moins il nous reste du temps pour se refaire le portefeuille.

REER, CELI OU HYPOTHÈQUE

Que devrions-nous privilégier quand on dépasse la cinquantaine? Les trois! Si on en a bien entendu les moyens financiers.

Dans la mesure où l’on a un revenu imposable dont le taux marginal dépasse les 30 %, le REER demeure prioritaire, surtout si on a la possibilité de rembourser une portion de capital de son hypothèque avec les économies d’impôt réalisées.

Pour sa part, le CELI reste un incontournable véhicule de placements pour les gens qui réussissent à boucler leur année avec un surplus d’épargne. Il est d’autant intéressant que les revenus de l’épargne investie dans le CELI s’accumulent à l’abri de l’impôt. En plus, le CELI bénéficie d’une grande flexibilité au niveau des retraits et du réinvestissement de l’argent retiré.

INDICES 1 an 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans Bourse S&P / TSX (XIC) 21,1 7,1 8,2 10,1 4,7 S&P 500 (XUS) 8,6 17,7 21,2 15,8 8,5 MSCI Monde (XMD) 3,8 12,2 16,7 11,8 5,3 MSCI Émergents (XEM) 7,3 5,3 7,0 9,1 3,3 Obligations FTSE TMX Univers (XBB) 1,7 4,6 3,2 4,7 4,8 FTSE TMX Long terme (XLB) 2,5 7,7 4,3 7,1 6,3 Épargne Placements Québec 1,1 1,4 1,75 2,2 2,5

La dernière année pour investir dans son REER ?

C’est l’année civile de notre 71e anniversaire. Pourvu que l’on ait des droits de cotisation REER non encore utilisés. Par ailleurs, si, après nos 71 ans, on continue de gagner un revenu admissible au REER, il est possible d’investir dans le REER de son conjoint jusqu’à ses 71 ans.

L’année de conversion de ses REER en FERR ?

C’est également l’année civile de son 71e anniversaire où l’on doit convertir tous ses REER en FERR (fonds enregistré de revenu de retraite). Le FERR nous permet par la suite de ne retirer qu’un montant minimum par année. Si on oublie de convertir nos REER, ils deviendront automatiquement imposables, le capital étant considéré comme un simple retrait.