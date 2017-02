Stratégie d'épargne pour les 30-40 ans

Fabien Major 18-02-2017 | 20h01

Entre 30 et 40 ans, il faut continuer à respecter impérativement la règle #1, soit de dépenser moins que ce que vous gagnez.

Ensuite, comme dans l’intervalle des 20 à 30 ans, je considère que le premier poste de dépense de votre budget personnel et familial est de VOUS PAYER en premier. C’est-à-dire de placer l’épargne avant toutes les autres obligations financières. Après tout, vous êtes bien le pourvoyeur de votre foyer et vous méritez la plus grande considération. Si, au travail, votre employeur propose un régime d’épargne, cotisez au maximum afin de profiter de tous ses avantages (ex. l’entreprise égale vos cotisations jusqu’à concurrence de 5 %). C’est un cadeau qui ne se refuse pas. Vous devrez aussi vous intéresser aux choix des placements. À long terme, l’écart entre un portefeuille qui ne rapporte­­ que 2 % vs 5 % peut repré­senter des dizaines de milliers de dollars. Si vous n’avez pas de REER collectif, vous devrez vous en ouvrir un compte indi­viduel et y cotiser automatiquement toutes les 2 semaines ou mensuellement.

La sécurité financière passe par l’épargne

Votre épargne, c’est la « fondation » de votre sécurité financière. C’est pour ça qu’il vous faut un fonds de prévoyance. Votre fonds d’urgence personnel doit contenir 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Laissez cet actif dans un compte d’épargne à haut rendement sans échéance ni pénalité. Lorsque celui-ci est bien garni, passez aux autres catégories d’épargne. Pour les jeunes familles qui ont des enfants, le REEE n’est pas un luxe. C’est une nécessité. Le régime d’épargne études ne vous offrira pas de réduction d’impôt, mais c’est tout comme. Il sera bonifié par des subventions fédérales et un incitatif québécois totalisant 30 %!

Faites très attention dans le choix des REEE. Ne vous embarquez surtout pas dans un plan contraignant vous obligeant à cotiser pour une décennie et demie sans possibilité d’en sortir sans de lourdes pénalités, comme dans les REEE collectifs. Les aléas de la vie nécessitent de la grande souplesse dans vos choix de placements et d’opportunités.

Quant à l’habitation, à moins d’avoir des locataires, une maison ça demeure une dépense de consommation. Donc, profitez des taux très avantageux pour étaler dans le temps cette dette intelligente qu’est l’hypothèque. Si votre budget­­ pour paiements hypothécaires est de 1500 $ par mois, mais qu’en reportant l’amortissement à 25 ans, vous parvenez à diminuer les versements à 1200 $, placez le 300 $ excédentaire dans votre REER ou dans un CELI.

Rien de mieux que se fixer des buts très précis, pour augmenter ses chances de les réaliser. Une plus grande maison, un chalet, un voyage par année en famille­­, l’autonomie financière à 60 ans... Rêver c’est vague, se fixer des buts, c’est du concret!

À surveiller

Payez-vous en premier grâce à l’épargne automatique à chaque paye. Les prélèvements réguliers dans des placements diversifiés font des merveilles à long terme.

Déterminez votre profil d’investisseur et de tolérance au risque et révisez-les régulièrement

Maximisez vos cotisations au régime collectif de votre employeur. Quand votre patron égalise vos dépôts, c’est comme un rendement de 100 % garanti.

Pensez à l’achat d’une maison seulement si vous gérez efficacement votre budget et que vos plans d’épargne sont bien en place

Ne négligez pas le REEE. ATTENTION­­, les régimes individuels sont plus souples et souvent plus performants que les REEE des fondations

Magasinez vos assurances vie, en cas de maladie grave et invalidité. Les prix varient énormément d’une compagnie à l’autre.

Les assurances que vous souscrivez séparément de l’hypothèque sont généralement moins dispendieuses que celles qui sont intégrées dans votre contrat hypothécaire.

Automatisez vos dépôts de placements pour éviter d’y toucher est mon conseil le plus sage.