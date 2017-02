Stratégie d'épargne pour les 20-30 ans

Fabien Major 18-02-2017 | 18h58

J’ai le plaisir de vous fournir de bonnes idées de placements et de stratégies d’épargne pour les grandes étapes de votre vie.

D’abord, nous ciblons ceux qui débutent dans leur vie active. Entre 20 et 30 ans, c’est la période où l’on obtient­­ notre premier bon emploi à temps plein. C’est aussi durant cet intervalle qu’on va choisir de s’établir dans sa première maison et qu’on voudra fonder une famille. Vos choix seront déterminants. La mesure de votre implication ou votre désintérêt laissera son empreinte jusqu’à votre retraite.

Éviter l’endettement

La première décision financière d’importance que vous devez prendre est de tout faire pour éviter les ennuis financiers. Ça débute par un énoncé très simple: vous devrez dépenser moins que ce que vous gagnez! Ça semble facile comme ça, mais si le taux d’endettement des Canadiens est si important (+160 % du revenu disponible), c’est parce qu’une majorité de travailleurs ne fait pas de budget. Le budget, c’est comme une recette­­, il faut noter ce que vous dépensez et ce que vous gagnez, afin de répéter ce qui fonctionne. Pas besoin d’avoir de grandes connaissances, juste du gros bon sens et un cahier de notes. Vous pouvez même faire votre budget à l’aide de votre téléphone intelligent en téléchargeant des applis comme Pennies, MINT ou Best Budget Planner.

Payez-vous en premier

La première dépense à inscrire dans votre premier budget doit être L’ÉPARGNE! Je recommande d’épargner au moins 15 % de vos revenus NETS. Une fois votre paye nette déposée dans votre compte en banque, faites prélever automatiquement 10 % qui seront destinés à votre épargne à long terme. Cela servira pour l’achat d’une maison, d’une voiture, ou financera votre fonds d’autonomie financière. Les 5 % restants devront être déposés dans un compte d’épargne à haut rendement pour vous doter d’un fonds en cas d’urgence. Vous pouvez y cotiser jusqu’à ce qu’il contienne trois à six mois de vos dépenses mensuelles récurrentes. Ce fonds de prévoyance vous sera d’un grand secours en cas de maladie, d’accident, de perte d’emploi ou tout autre imprévu.

Si vous gagnez plus de 35 000 $, des placements dans un REER peuvent vous convenir. L’épargne en REER ne vise pas que la retraite. Vous pourrez vous servir de cette épargne pour financer l’achat de votre première maison avec le RAP ou même faire un retour à l’école avec le programme REEP. Si vous vous sentez quelque peu nerveux face à l’investissement ou si la sécurité de votre emploi vous inquiète, ne souscrivez pas à des produits financiers non rachetables ou assortis de pénalité de retrait, ou encore optez pour des CELI rachetables.

Conseils

Faites un budget et respectez-le. Si vous réussissez à bien gérer 30 000 $ annuellement, vous pourrez faire des merveilles avec 50, 100, 200 et même 300 000 $.

Épargnez 15 % de votre paye NETTE vous assurera une autonomie financière assez tôt.

Retenez toujours ceci. Vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. C’est la méthode gagnante pour éviter les ennuis.

Le REER vous servira de mise de fonds pour la maison avec le RAP. On peut ainsi «emprunter» 25 000 $ sans imposition ni intérêt.

Le CELI servira de compte d’accumulation pour vos projets et vos vacances.

Automatisez vos dépôts de placements pour éviter d’y toucher est mon conseil le plus sage.

► Fabien Major est conseiller en épargne collective pour Major Gestion Privée inc. de Gestion financière Assante ltée.