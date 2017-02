Le REER utile pour toutes les générations

Michel Girard 18-02-2017 | 18h50

L’espérance de vie s’allonge. La santé s’améliore. Les gouvernements se montrent de plus en plus radins envers les personnes âgées. Conséquemment, la retraite s’annonce de plus en plus coûteuse. La solution? Il faut accumuler le plus d’épargne possible. Plus on commence jeune, mieux c’est. Plus on vieillit, plus il est urgent d’épargner en vue de sa retraite. Besoin de conseils ? Notre cahier REER saura certes vous aider.

Oui! Mais à la condition de gagner un revenu imposable suffisamment élevé pour pouvoir économiser de l’impôt.

En tenant compte des crédits d’impôt personnel du fédéral et du Québec, de l’indexation des tables d’impôt et de l’abattement provincial, un particulier sera assujetti à un taux marginal de 28,5 % à partir d’un revenu imposable de 15 000 $. C’est donc dire qu’il paiera 285 $ d’impôt sur la tranche de revenu imposable dépassant ce seuil des 15 000 $.

Supposons que notre particulier gagne un revenu imposable de 25 000 $ et qu’il investisse 1000 $ dans son REER, c’est ce montant de 285 $ d’impôt marginal qu’il économisera.

Le taux d’impôt marginal grimpant en fonction de la croissance du revenu imposable, plus notre revenu est élevé, plus l’économie d’impôt par tranche de 1000 $ d’investissement REER sera élevée. À compter de 46 000 $ de revenu imposable, le taux marginal passe à 37 %. L’épargnant économisera donc 370 $ par tranche de 1000 $ d’investissement dans son REER.

Rendu à un revenu imposable de 90 000 $, le taux marginal grimpe à 45 %. Puis à près de 50 % à compter de 140 000 $. Pour finalement aboutir à 53,3 % lorsque le revenu imposable dépasse les 200 000 $. Ce « riche » paiera 533 $ d’impôt par tranche de 1000 $ de revenu. Il aura donc avantage à investir au maximum dans son REER puisqu’il économisera 533 $ d’impôt par 1000 $ de REER.

LE CELI

Si on gagne un faible revenu imposable, il est nettement plus approprié d’investir ses épargnes dans un CELI. Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ne rapporte aucune déduction fiscale. Son gros avantage? Il permet d’accumuler des revenus de placement à l’abri de la main du fisc. De plus, c’est un véhicule de placement flexible : on peut en retirer nos épargnes et les réinvestir plus tard.

Les gens qui réussissent à accumuler beaucoup d’épar­gne se servent du CELI comme véhicule complémentaire à leur REER. Les contributions dans un REER étant annuellement plafonnées, le CELI s’avère le parfait véhicule pour l’épargne excédentaire.

POURQUOI ÉPARGNER?

À moins de faire partie des 36 % de travailleurs qui bénéficient d’un régime de pension d’employeur, il est recommandé d’investir le plus possible dans son REER. Simple question de pouvoir accumuler suffisamment d’épargne pour vivre « convenablement » à sa retraite.

Quand je dis « convenablement », c’est par rapport au train de vie que nous menons durant nos années actives sur le marché du travail.

Bien que nous bénéficions au Canada d’un système de revenu minimum à compter de 65 ans, il est évident que le revenu en question est vraiment insuffisant pour sortir de la pauvreté.

À preuve, une personne de 65 ans et plus qui n’a aucun autre revenu, recevra un revenu total de 17 311 $ par année, soit 6942 $ de la pension de la sécurité de la vieillesse et 10 369 $ du supplément de revenu garanti (SRG). Par semaine, on parle ici d’un revenu minimum de 333 $.

Outre ce revenu minimum, les « travailleurs » retraités recevront une rente de la Régie des rentes du Québec (RRQ) ou de son pendant fédéral (RPC). Ce n’est pas le jackpot, loin de là.

La rente RRQ maximale actuelle s’élève à 13 370 $ par an. Mais à peine 4 % des travailleurs retraités encaissent ce maximum. Les bénéficiaires de la RRQ touchent en moyenne 5880 $ par année.

Pis encore : ce revenu de la RRQ ou du RPC vient réduire le montant du supplément SRG à hauteur de 50 cents par dollar de revenu.

Voilà pourquoi épargner en vue de la retraite est si important si l’on souhaite vivre au-dessus du seuil de la pauvreté.

REER 101

À combien s’élève notre plafond de cotisation REER ?

► À 18 % de notre revenu gagné. Pour les revenus élevés de 141 000 $ et plus, la contribution maximale plafonne à 25 370 $ pour l’année fiscale 2016. Si on contribue à un régime de pension d’employeur, nos droits de cotisation REER seront réduits d’un facteur d’équivalence.

Solution simple: pour connaître le montant exact de notre cotisation REER, il suffit de consulter notre avis de cotisation­­ de l’année fiscale 2015 que Revenu Canada nous a fait parvenir.

Combien rapportera notre REER ?

► Le REER est strictement un véhicule de placement. Le rendement de notre REER dépend­­ de la performance des divers placements qu’on y trouve. Les placements conservateurs, comme les CPG (certificats de placement garantis), les produits d’Épargne Placement Québec... rapportent peu, mais ils sont sans risques. Pour obtenir un rendement le moindrement intéressant, il faut courir des risques et investir dans des fonds communs équilibrés (obligations, actions­­). Ou mieux encore, dans les actions ou les fonds communs d’actions... si notre degré de tolérance aux risques le permet!

Faute d’épargne, devrait-on emprunter pour investir dans le REER ?

► Contracter un emprunt-REER peut s’avérer pertinent. À une seule condition: rembourser ledit emprunt le plus rapidement possible (soit en cours d’année), notamment en utilisant son économie d’impôt. Si vous empruntez à 5 % et que vous économisez 30 % d’impôt, c’est évidemment un bon choix. Mais si vous avez le malheur d’utiliser une avance de fonds (à 19 %) de votre carte de crédit pour investir dans votre REER, là c’est vraiment contre-indiqué. Les intérêts d’un emprunt REER ne sont pas déductibles.

Investir dans son REER ou rembourser son hypothèque ?

► Entre investir un montant X dans son REER ou rembourser son hypothèque dudit montant X, sachez qu’à long terme, vous allez échanger quatre «25 cents» pour une piastre.

Toutefois, il existe une solution gagnante. Elle consiste à investir dans son REER et utiliser­­ l’impôt économisé pour effectuer un rembour­sement de capital sur son hypothèque­­.

Combien peut-on investir dans le CELI ?

► Depuis l’entrée en vigueur en 2009, l’accumulation des droits de cotisation au CELI s’élève à 52 000 $. En plus des droits de cotisation non encore utilisés, on peut investir annuellement dans un CELI jusqu’à 5500 $.