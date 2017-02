Michel Girard 13-02-2017 | 10h23

L'ABC DU REER

L'épargne s'accumule à l'abri de l'impôt, et ce, en vue de la retraite­­.

Les cotisations effectuées à un REER sont déductibles d'impôt.

Les revenus de placement gagnés dans le REER ne sont pas imposables jusqu'au jour où on commence à retirer des fonds.

Les cotisations à un REER effectuées dans l'année et les 60 jours suivant la fin de l'année sont déductibles. Elles sont plafonnées en fonction de notre participation ou pas à un régime de retraite d'employeur (RPA, RPDB) et de notre «revenu gagné» aux fins du REER.

Pour les contribuables ne contribuant pas à un régime d'employeur, la cotisation potentielle à un REER est égale au moins élevé des montants suivants: soit 18 % de son «revenu gagné» de l'année précédente, soit le plafond annuel pour cette année (24 270 $).

Pour atteindre ce plafond, il faut avoir en 2013 un «revenu gagné» de 134 833 $.

Si vous avez contribué à un RPA ou à un RPDB, vos cotisations au REER seront limitées à la différence entre le plafond déterminé en fonction de votre «revenu gagné» et le facteur d'équivalence attribué à vos cotisations au RPA ou RPDB.

Ne vous cassez pas la tête avec le calcul de la cotisation que vous pouvez faire à un REER. Il vous suffit de consulter votre dernier avis de cotisation, émis par Reve­nu Canada à la suite de la production de votre déclaration de revenus de 2013, pour connaître le montant de cotisation au REER auquel vous avez droit pour l'année­­ 2014.

Il est important de préciser que les droits de cotisation au REER des années précédentes qui n'ont pas été utilisés s'accumulent­­. Une fois de plus, on retrouve le solde de nos droits non utilisés sur l'avis de cotisation de Revenu Canada.

En résumé, voici les trois renseignements-clés que Revenu Canada nous transmet sur l'avis de cotisation: le montant maximal déductible au titre du REER pour l'année en cours; les déductions inutilisées­­ après 1990; et le montant des cotisations non déduites dans une année.

Vous aimeriez sans doute savoir ce que les gouvernements entendent par «revenu gagné» aux fins du REER. Il comprend le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise­­, le revenu de location net, les indemnités d'invalidité, la pension alimentaire­­ imposable.

Sont exclus du «revenu gagné», les revenus de placements, les prestations de retraite, la rente du RRQ ou du RPC, la pension de la sécurité de la vieillesse, les allocations de retraite, les sommes reçues d'un REER ou d'un FERR.

DES CONSEILS

En vue d'accumuler le maximum de revenu, l'idéal consiste à effectuer votre cotisation au REER en début d'année.

Même s'ils gagnent un faible revenu, les enfants devraient produire leurs déclarations, ne serait-ce que dans le but d'accumuler des droits de cotisation au REER pour plus tard.

Aux termes de la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2014, les PME seront obligées, d'ici la fin décembre 2016, d'offrir un RVER au moyen de retenues salariales à leurs employés. Vérifiez auprès de votre entreprise si elle offre un RVER.

COTISATIONS EXCÉDENTAIRES

Revenu Canada nous permet de laisser «traîner» dans notre REER des cotisations excédentaires de 2000 $.

Mais tout montant de cotisations excédentaires qui dépasse cette limite de 2000 $ sera assujetti à une pénalité de 1 % par mois. Ça risque donc de coûter cher de ne pas suivre les limites imposées par le régime d'épargne-retraite.

Pour savoir si vous avez des cotisations excédentaires, il vous suffit de consulter l'avis de cotisation de Revenu Canada.

Évidemment, d'ici l'âge limite pour contribuer à son REER, il faudra utiliser ces cotisations excédentaires­­ de 2000 $ en les déduisant à titre de contribution à son REER. Si on ne le fait pas, on sera victime d'une double imposition, à savoir que l'on paiera de l'impôt sur ces 2000 $ alors qu'on n'a jamais eu droit à une déduction.

FINANCEMENT DU REER

Est-ce une bonne idée d'emprunter pour investir dans son REER? Oui, mais à la condition de rembourser l'emprunt le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que les frais d'intérêt d'un tel emprunt ne sont pas déductibles d'impôt. Conséquemment, les frais d'intérêt à payer vont automatiquement réduire l'impact de la déduction REER à laquelle vous aurez droit.

Mais, mathématiquement parlant, si votre contribution REER vous rapporte, par exemple, une déduction 28 % et que votre emprunt REER vous coûte 8 %, il va de soi que ça vaut la peine d'emprunter.

Une bonne stratégie consisterait à rembourser une partie de l'emprunt avec l'économie d'impôt que vous recevrez grâce à votre investissement REER.

FAUTE D'ARGENT

Il est possible de cotiser à son REER en y transférant des placements que l'on détient dans un portefeuille hors REER. Avant de procéder au transfert, il faut en évaluer l'impact fiscal.

Supposons que vous vouliez transférer des actions­­. Sachez que le transfert s'effectuera à la juste­­ valeur marchande des actions le jour du transfert. Si les actions transférées valent plus que le prix initial d'acquisition, il y aura un gain en capital à déclarer­­. Dans le cas où les actions transférées valent­­ moins que le prix initial d'achat, aucune perte en capital ne pourra être réclamée à la suite de la cession de ces actions au REER.

Comme on peut le constater, il s'agit ici d'une stratégie que l'on utilise vraiment en dernier recours...

FRAIS DE GESTION

Si vous avez des honoraires à verser à un conseiller en placements, des frais de gestion à payer ou des frais d'emprunt pour financer votre contribution au REER... vous avez le choix de le faire par l'entremise de votre REER ou à l'extérieur de celui-ci.

S'ils sont puisés à même votre REER, cela en réduira forcément le capital pour faire fructifier vos épargnes. Si tous les frais sont payés à l'extérieur du REER, ils ne seront toutefois pas déductibles de votre revenu imposable.