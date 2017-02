Le REER ou le CELI ?

Michel Girard 06-02-2017 | 04h00

À compter de notre 72e année, la question ne se pose plus puisque le REER n'est plus accessible. Vive le CELI !

Mais quand on est actif sur le marché du travail et qu'on paye des impôts, la priorité devrait être accordée au REER. La raison? Une contribution REER nous permet de réduire notre facture fiscale. Un épargnant moindrement à l'aise financière­ment­­ pourrait d'ailleurs profiter de ses économies d'impôt pour investir davantage dans son REER.

Pour les gens qui en ont les moyens, l'idéal est d'investir initialement au maximum dans son REER, et s'il leur reste des économies, ils devraient les investir dans le CELI.

De toute façon, si jamais on a besoin des économies investies dans le CELI­­, on pourra toujours les sortir au moment opportun, et ce, toujours sans conséquences fiscales.

Plus le revenu d'un travailleur est élevé, plus son taux marginal d'imposition est élevé, plus il devient financièrement­­ intéressant pour lui de privilégier le REER.

De toute façon, pour les gens à revenu élevé, il faut dire que les plafonds de contribution au REER et au CELI n'ont aucune commune mesure. La cotisation annuelle maximale au REER s'élève à 24 270 $ (pour l'année 2014) alors que celle du CELI plafonne à 5500 $.

Bien sûr, les épargnes accumulées dans le REER deviendront imposables à compter du moment où le retraité commencera à retirer ses billes, par l'entremise d'un simple retrait de REER, d'un FERR ou d'une rente viagère.

On y gagnera fiscalement si notre taux d'imposition à la retraite est évidemment inférieur au taux d'imposition auquel nous sommes assujettis durant notre période d'investissement REER.