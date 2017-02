Équilibrer son portefeuille avec le CELI

Michel Girard 06-02-2017 | 04h00

Comme véhicule de placement pour accumuler du capital, le REER est évidemment une priorité.

Mais comme on sait, c'est un véhicule peu flexible. Oui, on a accès à son capital, mais tous les retraits deviennent imposables. Il n'est donc pas conseillé de se servir de son REER pour subvenir à ses besoins de finances personnelles d'ici sa préretraite ou sa retraite.

Quand on gagne un revenu suffisamment élevé pour épargner en plus de son REER, il faut ouvrir un CELI.

Le Compte d'épargne libre d'impôt (CELI­­) est sans doute, fiscalement parlant, le plus généreux véhicule de placement de tous les temps. Et le plus flexible, en ce sens qu'il est possible d'en retirer nos épargnes quand bon nous semble, et ce, sans perdre le droit de réinvestir les sommes retirées.

Introduit en 2009 par le gouvernement Harper, le CELI s'adresse à tous les Canadiens de 18 ans et plus.

Il nous permet d'investir annuellement des milliers et des milliers de dollars pour les faire fructifier à l'abri de l'impôt.

Les contributions maximales sont de 5000 $ pour chacune des années allant de 2009 à 2012. Depuis 2013, la cotisation maximale est de 5500 $. Si vous faites le compte, c'est donc dire qu'en incluant cette­­ année 2015, chaque Canadien (majeur) a accumulé jusqu'à présent des droits d'investissement de 36 500 $ dans son CELI.

Investir dans le CELI ne procure aucune économie d'impôt, mais en contrepartie les épargnants bénéficient d'une foule d'avantages­­.

Le capital et les revenus de placement s'accumulent à l'abri de l'impôt.

Les retraits sont non imposables.

Il est possible d'effectuer tous les retraits dont on a besoin.

Les sommes retirées se convertissent en droits de réinvestissement qui s'ajoutent au montant annuel de la contribution permise (actuellement 5500 $ par année).

Une petite contrainte cependant: quand on retire des sommes d'argent, il faut attendre­­ l'année suivante pour effectuer un réinvestissement dans son CELI.

Les contributions excédentaires à la somme permise sont sujettes à une pénalité de 1 % par mois. Il est conseillé de suivre de près son CELI.

Toutes les institutions financières offrent­­ le CELI. Sont généralement admissibles au CELI les mêmes traditionnels placements que dans un REER.