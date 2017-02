Le RAP, comment ça marche?

Stéphane Desjardins 06-02-2017 | 04h00

Pas facile d'acheter une maison ou un condo. Mais le RAP peut faire la différence.

Vous avez déniché le logement de vos rêves, mais vous n'avez pas assez d'argent pour la mise de fonds initiale? Pourtant, vous êtes économe et vous avez accumulé une bonne somme dans votre REER. Avez-vous songé au RAP?

Le Régime d'accès à la propriété (RAP) est un programme permettant de retirer jusqu'à 25 000$ dans une année civile de votre REER pour acheter ou construire une habitation, sans payer d'impôt. Car, habituellement, tous les retraits REER sont imposés, et souvent lourdement. En fait, en RAPant, vous vous prêtez de l'argent à vous-même. Il faut donc rembourser ces sommes à votre REER. Depuis sa création, en 1992, près de trois millions de Canadiens se sont acheté un premier logement grâce au RAP.

Pour profiter du RAP, vous devez être considéré comme un acheteur d'une première habitation: vous n'avez donc pas été propriétaire d'une résidence principale depuis quatre années civiles. Par contre, si vous ne respectez pas cette règle, mais que c'est le cas de votre conjoint marié ou de fait, ce dernier est admissible.

De plus, vous pouvez effectuer un ou plusieurs retraits de votre REER, mais ils doivent tous être effectués la même année civile. Aussi, l'habitation que vous avez financée au moyen d'un RAP doit être votre résidence principale pour au moins un an après la date d'achat ou de construction.

Fait à noter, chacun des conjoints peut RAPer. Concrètement, vous bénéficiez jusqu'à 50 000$ pour financer votre maison grâce au RAP. Ce qui correspond à une mise de fonds de 10% d'une maison de 500 000$.

Une fois les fonds retirés de votre REER, vous avez 15 ans pour les rembourser. Chaque année, vous devez rembourser le quinzième du montant total que vous avez retiré dans le cadre d'un RAP. La période de remboursement débute dans l'année qui suit celle où vous avez retiré vos fonds. Par exemple, pour un retrait de 10 000$, le remboursement annuel sur 15 ans sera de 667$. Vous pouvez aussi effectuer un virement hebdomadaire de 12,82$! Ne riez pas: la mécanique des intérêts composés fait en sorte que ce remboursement vous enrichira de centaines de dollars additionnels sur 15 ans.

Attention! Si vous ne remboursez pas votre RAP comme prévu, ces sommes seront considérées comme un retrait et imposées en conséquence.

Le RAP offre un autre avantage: vous pourrez épargner sur l'assurance prêt hypothécaire (offerte par exemple par la SCHL) pour les acheteurs qui ne peuvent avancer que 5% de la mise de fonds initiale. Par exemple, pour une maison de 250 000$, si vous ne versez que 5%, soit 12 500$, l'assurance de la SCHL pourrait vous coûter autour de 10 000$ (4% de 237 000$, plus la taxe provinciale). Avec une mise de fonds initiale de 50 000$, le prêteur n'exigera pas l'assurance de la SCHL et offrira peut-être un taux d'intérêt légèrement plus avantageux. Vous économiserez ainsi des milliers de dollars sur 25 ans.

Autre avantage: vous n'avez pas de REER mais vous pouvez quand même RAPer! Si vous disposez de 10 000$ (en épargne ou en prêt), vous pouvez déposer cette somme dans un compte REER, ce qui vous donne par exemple une remise de 4000$. Vous attendez 90 jours et vous RAPez les 10 000$. Vous disposez de 14 000$ comme mise de fonds initiale.

Des entraves

Parfois, c'est impossible de se servir du programme RAP même si vous avez les fonds dans votre REER. Par exemple, votre compte REER est immobilisé (ex.: régime de retraite d'employeur), les fonds sont détenus dans un certificat de placement garanti non rachetable avant plusieurs années, etc.

Par ailleurs, si vous avez investi dans des titres volatils, comme des actions, dont la valeur a beaucoup baissé (même sous le prix d'achat), il vaudra mieux attendre que cette valeur remonte avant de vendre les actions. Sinon, vous encaissez une perte qui n'a aucune valeur fiscale, puisque le placement est dans un REER. Mais avez-vous le temps d'attendre sans savoir quand ça va remonter?

Si une partie de votre REER est concentrée dans des fonds de travailleurs (Fonds de solidarité FTQ, Fondaction CSN), vous devez RAPer tous vos autres REER avant de RAPer ces fonds.

Enfin, qui paie ses dettes s'enrichit, dit le dicton. Si vous avez cotisations inutilisées à votre REER, remboursez plutôt votre RAP. Si vous pouvez encore épargner, contribuez ensuite à votre REER ou faites un remboursement anticipé sur votre hypothèque, car normalement, les rendements sur vos placements sont moins élevés que les taux hypothécaires.

À savoir

Vous pouvez utiliser le RAP pour vous ou un proche handicapé.

Les logements admissibles: maison unifamiliale, jumelée, en rangée, mobile, copropriété, appartement dans un duplex, triplex, quadruplex ou multiplex. Non admissible: une part dans une coopérative d'habitation.

Il est possible de RAPer à certaines conditions si vous avez déjà été propriétaire. Informez-vous auprès de l'Agence du revenu du Canada: http://bit.ly/2jCaHtR.

La règle du remboursement sur 15 ans est «élastique»: par exemple, si vous RAPez le 30 décembre, vous devrez faire votre premier remboursement au plus tard deux ans et 61 jours plus tard. Si vous RAPez le 2 janvier, vous pouvez commencer à rembourser dans trois ans et 57 jours.

Certaines restrictions s'appliquent au RAP si vous faites construire votre logement.

Attention aux frais liés à l'achat d'une propriété, en sus du prix de vente: commission de l'agent, notaire, frais de déménagement, droits de mutation (taxe de bienvenue), branchements aux services (électricité, téléphone, Internet, gaz...), rénovations, meubles, électroménagers, rideaux, clôture, paysagement, etc.