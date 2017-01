Pourquoi choisir le REEE avant le REER et le CELI

François Joly 18-01-2017 | 13h21

Le régime enregistré d'épargne-études (REEE) est l'un des véhicules de placement les plus populaires au Canada. Certains vont jusqu'à dire que le REEE devrait être la première cible des épargnants, avant le REER et le CELI.

Pour qui a des enfants, le REEE est un placement à côté duquel il est difficile de passer. Les gouvernements canadien et québécois offrent une subvention combinée de 30 % applicable sur les premiers 2500 $ placés dans le compte chaque année. Ce pourcentage peut être plus élevé dans le cas de familles à plus faible revenu. Enfin, les revenus générés par les placements ne seront pas imposés avant le retrait des fonds.

PAS SEULEMENT POUR LES ÉTUDES

Pour Éric Brassard, CPA, CA et conseiller en placement et associé chez Brassard Goulet Yargeau, le REEE devrait être la priorité de ceux qui ont l'occasion d'y investir. C'est d'autant plus vrai selon lui que l'épargne-études peut servir à autre chose qu'aux études.



«Si les parents et l'enfant ont une bonne relation, ils peuvent contribuer davantage pour que l'enfant leur retourne une partie de l'argent quand il aura atteint 18 ans», explique-t-il.

Cette stratégie est particulièrement utile puisque si l'on décide de profiter au maximum des subventions, il arrive que le solde de l'épargne-études dépasse les besoins de l'étudiant.

LORSQUE L'ÉDUCATION EST UNE PRIORITÉ

Pour le planificateur financier chez Optimum Gestion de Placements Sylvain B. Tremblay, le régime enregistré d'épargne-études devient particulièrement intéressant si l'on sait déjà que l'on voudra aider financièrement ses enfants pendant leurs études.

«Vaut mieux se priver, maintenant que plus tard, en profitant des subventions et des intérêts composés, le montant à débourser sera beaucoup moins important», rappelle-t-il.

Il faut aussi tenir compte du prix futur des études et pas seulement des frais de scolarité actuels, ajoute Sylvain B. Tremblay. L'augmentation de ces frais s'élevait à 2,2 % en 2014-2015 au Québec. À ce rythme, le prix d'une année universitaire pourrait avoisiner les 4 500 $ à 6 000 $ dans les universités québécoises d'ici 18 ans.

FRACTIONNER LE REVENU AVEC SON ENFANT

Les revenus du REEE ne sont imposés qu'au moment du retrait. Les étudiants ont le plus souvent un revenu d'emploi très faible et les cotisations des parents ne sont pas imposables. Une très faible portion de l'argent du compte est donc perdue en impôt.

NE PAS OUBLIER LE REER

Prioriser l'épargne-études ne convient évidemment pas à tous, à commencer par ceux qui n'ont pas d'enfant. Il n'existe pas de recette miracle en matière d'épargne, prévient Fernand Loiselle, conseiller financier chez Groupe Investors.

«Pour quelqu'un qui ne dispose pas d'un régime de retraite de son employeur, le REER est très important», rappelle-t-il. Le REER peut également être décaissé pour aider à l'achat d'une première maison.

Éric Brassard explique qu'en plus, c'est un véhicule d'épargne au moins aussi performant que le CELI. Il est cependant plus contraignant. Quand on investit des fonds dans un REER ou un REEE, il faut planifier en fonction du revenu qu'on aura au moment du retrait afin d'en perdre le moins possible à l'impôt.

Le REEE est donc un élément central dans l'épargne des familles, mais cela ne doit pas les empêcher d'avoir une stratégie à long terme qui met à profit différents leviers financiers.