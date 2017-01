REER et CELI: Les placements à éviter

Fabien Major 18-01-2017 | 04h00

La saison des REER est bel et bien commencée. Nous sommes d'ailleurs littéralement bombardés de pubs sur les produits financiers aux vertus quasi thérapeutiques. Ma foi, tout le monde a les meilleurs produits financiers pour REER et CELI? Non pas du tout.

De grâce, prenez votre temps pour lire TOUS les petits caractères. L'industrie des services financiers carbure aux nuances et cachotteries. Les manitous de marketing à son service ont plusieurs tours dans leurs sacs pour vous faire avaler des couleuvres. Il n'y a pas de miracle, mais beaucoup d'illusions.

Voici selon moi, 5 types de placements sont à éviter pour votre cotisation REER et CELI:

LES CPG LIÉS AU MARCHÉ

Ce sont les pires «patentes à gosses» que les institutions financières ont pu bricoler au cours des dernières années. Encore en 2015, elles en font une promotion de tous les instants, car c'est là un des produits les plus payants pour ELLES. Ces produits garantis sont exposés aux marchés financiers, mais on plafonne vos gains futurs à un niveau tellement faible que s'en est ridicule.

Aussi, comme ils ne sont pas rachetables avant terme, l'investisseur se trouve coincé pour un bon moment. Prenez donc un bon fonds conservateur à la place. Ce sera quand même prudent et plus payant.

LES PETITS FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE

Ayant un actif inférieur à 30 millions $, ils souffrent parfois d'un manque de liquidité. S'ils sont peu populaires, la firme distributrice a le droit de les fermer purement et simplement sans vous en avertir. Comme ils s'échangent difficilement, la valeur que vous obtiendrez peut être inférieure à la valeur de référence de l'indice. Quoi qu'il en soit, je me tiendrais plutôt loin des fonds indiciels.

L'année 2015 risque d'être mouvementée et la sélection de titres individuels par des gestionnaires expérimentés sera plus adéquate pour dénicher des actions moins dispendieuses.

FONDS COMMUNS DE 3E OU 4E QUARTILE

Les fonds de placement sont de merveilleux outils de diversification, mais ils ne sont pas tous à la hauteur de leurs prétentions. Il faut les comparer entre eux. Pour ce faire, des firmes de recherches indépendantes comme Morningstar, GlobeInvestors et Lipper les classent par catégorie et établissent des cotes.

Les fonds de premier et deuxième quartile ont des rendements supérieurs à la moyenne. Les fonds de 3e et 4e quartile offrent des résultats inférieurs. Vous pouvez utiliser la même méthode pour qualifier la performance des gestionnaires privés de portefeuilles. Idéalement, on regarde les résultats sur 5, 10 et 15 ans. Le professionnel en face de vous bégaie et ne veut pas faire de comparaisons? Quittez son bureau.

LES PLACEMENTS SUREXPOSÉS EN SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES

Même si la chute du baril de pétrole a été sévère, rien n'indique que c'est le plancher. Les actions cycliques sont extrêmement difficiles à évaluer. Il y a 5 ans, un des meilleurs stratèges économiques et boursiers du pays, Jeff Rubin de la CIBC voyait le baril atteindre 225 $. Il a passé complètement à côté de l'émergence du pétrole et gaz de schiste. Si on est sûr de quelque chose à propos du pétrole, c'est que tous les revirements sont possibles.

COMPTES BANCAIRES POUR CELI

Les banques et caisses vous proposent toutes des taux alléchants de 2 ou 2,5 %, mais ce sont des taux promotionnels qui vont s'évaporer avec les pousses des tulipes. Votre épargne mérite mieux que le taux d'inflation.