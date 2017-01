Le REER, le CELI, le REEE que faut-il prioriser?

Fabien Major 18-01-2017 | 04h00

J'ai croisé au resto un des nombreux lecteurs de Canoë. Louis-Philippe m'a fait part de son dilemme.

«Je n'arrive pas à y voir clair. Où dois-je investir mes économies, dans le REER ou le CELI ? Est-ce que j'y cotise après avoir remboursé mon hypothèque? Un REEE, est-ce une bonne affaire?»

Ouf ! Ça en fait pas mal à réfléchir en effet. Ce genre de questions revient régulièrement et je crois qu'il est temps de regarder davantage l'utilisation du CELI et du REER dans une vision globale de ses actifs. En se servant des différents régimes d'épargne ou d'impôt différés, voici une piste qui éclairera Jean-Philippe et tous les autres qui se posent les mêmes questions.

1. Les dettes coûteuses

Si on considère que les taux sur les cartes de crédit oscillent entre 12 et 28 %, on fait une méchante bonne affaire en réglant le solde au complet ou en remboursant le maximum. C'est presque de l'argent tombé du ciel qui se récupère facilement. Payer des dettes coûteuses est le meilleur conseil qu'on peut donner à quiconque. À quoi bon faire de l'épargne à 5 % de rendement si notre dette en coûte 22 %?

2. Les imprévus

Se constituer un fonds d'urgence qui équivaut à 3 à 6 mois de dépenses courantes n'est pas un luxe, mais une précaution nécessaire qui peut s'avérer salutaire en cas de perte d'emploi, de maladie, d'accident, de réparations d'urgence ou autres imprévus.

3. Le REER

D'ordinaire, dans le lot des priorités je place ensuite la cotisation REER. N'oubliez pas que le REER peut servir à court et moyen terme pour l'achat d'une propriété ou un retour aux études avec le programme REEP. Quant au programme RAP, il permet d'y puiser jusqu'à 25 000 $ sans imposition et remboursables sur 15 ans après deux ans de congé. Si vous avez déjà une résidence, alors l'objectif du REER sera la constitution d'un fonds destiné à la retraite.

4. Le REEE

Le REEE est encore et toujours très attrayant et dans plusieurs circonstances, il dépasse les attraits du CELI. La subvention de 20 % PLUS l'incitatif québécois de 10 % et autres bons d'études offrent finalement une plus-value non négligeable. Une cotisation à des petits enfants ou des neveux peut aussi satisfaire un de vos besoins de transmission de patrimoine.

5. Le CELI

Le CELI, semble loin dans mon échelle de priorités, mais si votre taux d'impôt marginal est très faible... il peut être plus adéquat de l'utiliser à la place du REER. Généralement, le CELI vise à constituer un supplément aux autres plans ou encore, il sera destiné à la réalisation d'un projet précis. Un chalet? Une deuxième voiture? Un voyage en Europe? Le sous-sol à finir? Il n'y a que votre imagination comme limite. Tous les produits admissibles au REER le sont également pour le CELI.

6. L'hypothèque

Le remboursement anticipé de l'hypothèque peut se faire avec les économies d'impôt réalisées avec le REER ou avec la capacité d'épargne excédentaire. N'oubliez pas que lorsque les taux sont à des niveaux inférieurs historiques comme présentement, cette dette ne révèle pas le même caractère d'urgence que celles sur des cartes de crédit. Ce qui compte le plus, c'est votre valeur NETTE. Vos actifs MOINS vos dettes = votre valeur NETTE. Si elle progresse, c'est excellent; vous êtes en train de vous enrichir.