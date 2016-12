Signé local met en vedette l'achat de produits faits au Québec

Guillaume Picard 31-10-2016 | 12h50

Près d'un an après son lancement, le site Signé local tiendra son premier marché du même nom, les 5 et 6 novembre, à l'hôtel Alt du Quartier Dix30, à Brossard.

L'événement réunira une quarantaine d'entrepreneurs et de créateurs d'ici, qui proposent des produits conçus et fabriqués dans toutes les régions de la Belle Province.

Signé local s'est donnée pour mission de mettre en vitrine des centaines d'articles et de services bien de chez nous, afin d'encourager l'achat local, l'économie et la création d'emplois.

La protection de l'environnement est également une valeur phare des instigateurs du site, Maxime Tremblay et Vanessa Lachance.

Le site - signelocal.com - héberge à ce jour quelque 220 entreprises, mais il y aurait un potentiel 10 fois grand. C'est dire qu'il y a bien des entrepreneurs qui créent leur propre boulot en mettant à profit leur créativité.

L'ambassadrice de Signé local, Vanessa Pilon, collaboratrice à l'émission Salut, bonjour! à TVA, sera présente au Marché Signé local, où à l'instar du portail, l'on retrouvera des entreprises spécialisées en alimentation, en art de vivre, en mode et beauté, en sport, etc.

Encourager et soutenir le talent d'ici sont au cœur des objectifs de Vanessa Lachance, de Signé local.

«Avec le site, nous voulions montrer qu'il est possible de concevoir, de fabriquer, d'assembler et même d'emballer des produits au Québec», a dit la jeune femme, qui admire tous ces «créateurs passionnés» qui se surpassent au quotidien.

«Signé local, c'est le morceau du casse-tête qui leur manquait», a-t-elle ajouté, ne cachant pas ses ambitions de faire de Signé local un carrefour incontournable «du fait au Québec».

D'emblée, Mme Lachance cite quelques exemples de réussites québécoises qui méritent d'être placées sous les projecteurs, dont Raccoon Skis (skis et planches à neige) et Rise Kombucha (boissons sans alcool).

«Nous sommes convaincus d'avoir de belles histoires à succès en devenir», a poursuivi Mme Lachance.

C'est parce qu'elle avait de la difficulté à dénicher des produits locaux, particulièrement dans la sphère de l'alimentation, que Vanessa Lachance a eu l'idée de Signé local.

«Dans les salons ou les marchés publics, nous faisions de belles découvertes, mais nous ne trouvions rien en ligne, donc le but de Signé local est de mettre en valeur les produits locaux, les sortir de l'ombre, tout en misant sur le côté humain. En répondant à mon propre besoin, je pense que nous pouvons être utiles. Déjà, nous savons que des organisateurs d'événements se servent de notre site pour trouver des entreprises d'ici.»

Encourager l'exportation

Signé local veut encourager l'exportation de produits québécois en France, ce qui sera certainement son plus grand défi en 2017. Des représentants de l'entreprise reviennent d'ailleurs d'une mission commerciale dans l'Hexagone.

L'équipe tiendra deux marchés locaux l'an prochain et travaille à un projet de boutique en ligne. Elle continuera également à fédérer d'autres créateurs, alors qu'un abonnement annuel ne coûte que 77 $.

La petite organisation veut aussi poursuivre chaque semaine sa chronique «Au cœur de l'entreprise», à travers laquelle elle présente les entrepreneurs - leur histoire, leurs motivations et leurs produits - membres de son site.