Multi-Prêts devient numéro un au pays

Martine Turenne 04-10-2016 | 09h48

Le Groupe Multi-Prêts devient le plus important réseau de courtage à services regroupés au Canada, après l'acquisition d'Invis Inc. et de sa filiale, Intelligence hypothécaire.

La société québécoise de courtage hypothécaire présente aussi la croissance la plus importante au pays, a-t-elle annoncé.

Fondée en 1989, Invis a une forte présence en Ontario et dans l'Ouest canadien.

«C'est un grand pas pour nous», a dit Luc Bernard, président et chef de la direction, Groupe Multi-Prêts/Mortgage Alliance. Cette acquisition s'inscrit dans une approche stratégique, poursuit-il, visant à développer la meilleure expérience client dans le choix, la simplicité, la confiance et la transparence. «Nous avons maintenant la masse critique et une position dominante permettant à nos courtiers de capitaliser sur les opportunités qu'offre l'évolution rapide de l'écosystème hypothécaire», a-t-il ajouté.

Luc Bernard, un ancien haut dirigeant de la Banque Laurentienne, a acheté Multi-Prêts en janvier 2015 avec le soutien d'un groupe d'investisseurs, dont le Fonds de solidarité FTQ.

Avec cette acquisition, le Groupe Multi-Prêt a désormais plus de 3000 courtiers, soit un millier de plus, et son volume total de prêts passe de 13 milliards$ à 22 milliards $.