Canada: moins de cartes de crédit, mais plus d'emprunts

08-03-2017 | 09h39

Malgré cette diminution, les Canadiens emprunteraient de plus en plus sur leurs cartes existantes. Le rapport révèle une augmentation du total des soldes de prêts de 3,3 % l'an dernier, portant celui-ci à 94,2 milliards $ au quatrième trimestre 2016 comparé à 91,2 milliards $ au quatrième trimestre 2015.

En dépit de la baisse du nombre de cartes, le solde déficitaire moyen des cartes de crédit par emprunteur a lui augmenté de 2,3 %, passant à 4094 $ au quatrième trimestre 2016 contre 4001 $ au trimestre correspondant de l'année précédente.

Au Québec, le niveau d'endettement moyen par carte de crédit par emprunteur est inférieur à la moyenne, soit 3273 $.

Par ailleurs, le nombre de Canadiens faisant activement usage de leur carte de crédit est passé à 20,6 millions à la fin de l'année dernière, contre 20,3 millions au quatrième trimestre 2015. En réponse apparente à cette fidélisation des utilisateurs, les prêteurs ont augmenté les limites de leurs cartes d'environ 3,41 % en moyenne au cours de 2016.

«Une augmentation de l'utilisation des cartes a été constatée à tous les niveaux de risque de crédit à la consommation, et par conséquent, certains prêteurs semblent augmenter les lignes de crédit allouées à leurs clients afin de tirer parti de cet effet de loyauté. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les consommateurs, car ils pourront bénéficier d'une plus grande concurrence entre les prêteurs et d'un meilleur accès au crédit», a déclaré Chris Dias, vice-président directeur de la création de nouveaux produits et de l'analytique pour TransUnion Canada.