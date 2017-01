Biens et services: des dépenses de 50 000 $ par ménage au Québec

Normand Rhéaume 30-01-2017 | 16h03

Les ménages québécois ont effectué des dépenses moyennes de 50 193 $ en biens et services au cours de l'année 2015, selon des données publiées récemment par Statistique Canada.

Parmi ces dépenses, celles consacrées au logement étaient les plus élevées et représentaient 27 % du total, soit environ 13 600 $.

Le transport arrivait au deuxième rang des dépenses les plus importantes pour les ménages québécois.

Estimé à 18,1 % de l'ensemble des dépenses de biens et services par les statisticiens fédéraux, le transport a représenté un déboursé moyen d'environ 9080 $.

L'alimentation a représenté 16,2 % des dépenses totales en biens et services des Québécois, soit environ 8130 $. Les ménages de la Belle Province sont ceux qui consacrent la plus forte proportion de leurs dépenses de biens et services à l'alimentation parmi les ménages des 10 provinces canadiennes.

La quatrième catégorie des dépenses de biens et services a trait aux vêtements et accessoires. Dans ce secteur, les ménages québécois ont affecté 5,5 % de leurs dépenses, ce qui correspond approximativement à 2760 $.

En 2015, les ménages canadiens ont dépensé en moyenne 60 516 $ en biens et services.

Les dépenses pour le logement représentaient 28,9 % de ce total, suivies des dépenses pour le transport (19,4 %) et celles de l'alimentation (14,3 %).