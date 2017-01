Essence: la situation n'est pas aussi pire qu'on le croit

18-01-2017 | 18h58

Les Canadiens ont l'impression de payer cher pour faire le plein de leur véhicule, mais leur situation est enviable lorsqu'ils se comparent au reste du monde, selon des données compilées dans 61 pays par la firme Bloomberg.

Les Canadiens ne dépensent que 0,81 % de leur salaire quotidien pour payer leur essence, ce qui les place au 9e rang du classement mondial. Nos voisins américains arrivent en deuxième, avec 0,43 % de leur salaire. À l'opposé, les Brésiliens dépensent 4,60 % de leur salaire pour remplir leur réservoir.

Pour ce qui est du prix du litre d'essence, le Canada se classe au 17e rang sur 61 pays, à 1,24 $ le litre. Il en coûte 0,91 cent chez nos voisins, qui se classent au 12e rang.

Ce sont dans les pays du Golfe persique que le prix au litre est le plus faible, et en Europe où il est le plus élevé. Même la Norvège, pays producteur, se classe à l'avant-dernier rang, avec un litre à 2,40 $.

Par contre, lorsqu'il est question du pourcentage du revenu consacré à l'essence, le Canada fait piètre figure: à 2,75 %, il arrive au 58e rang. En comparaison, les Français y consacrent 0,56 % de leurs revenus. Les Américains n'arrivent qu'au 47e rang, à 1,86 %.

Dans le cas du Canada et des États-Unis, ces pourcentages élevés s'expliquent par leur utilisation effrénée de l'automobile.

Comme le souligne Bloomberg, les Américains consomment plus d'essence que n'importe quel autre pays sur la planète. Même avec un faible prix au litre, cela paraît dans le pourcentage du revenu consacré à faire rouler leurs voitures.