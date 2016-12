Essence: 5 régions dépassent le prix réaliste de CAA-Québec

13-12-2016 | 13h16

Les automobiles de l'Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie sont les seuls en ce mardi à payer un prix moyen à la pompe plus élevé que le prix réaliste CAA-Québec.

C'est en Abitibi-Témiscamingue et en Montérégie que l'écart entre les deux indices est le plus marqué. Dans la première, le prix moyen à la pompe, à 112,2 $, est supérieur au prix réaliste CAA-Québec, qui devrait atteindre 108,6 $, alors que dans la deuxième région, le prix moyen à la pompe s'élève à 114,4 $, l'organisme recommandant plutôt un prix de 110,9 $.

Dans Lanaudière, le prix à la pompe moyen est de 109,9 $, tout juste au-dessus du prix réaliste CAA-Québec, fixé à 109,7 $. Même chose pour les Laurentides (109,9 $ vs 108,8 $) et dans le Centre-du-Québec (108,6 $ vs 106,6 $).

Les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de Montréal, de l'Outaouais, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, de Chaudière-Appalaches et de Laval sont les automobilistes qui ont droit à un prix à la pompe moins élevé que le prix réaliste CAA-Québec.

Vous pouvez comparer le prix moyen à la pompe avec le prix réaliste CAA-Québec en cliquant ICI. Les données sont mises à jour quotidiennement.

Région Prix moyen à la pompe Prix réaliste CAA-Québec Bas-Saint-Laurent 108,4 $ 110,9 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean 108,4 $ 110,9 $ Capitale-Nationale 102,4 $ 106,8 $ Mauricie 104,8 $ 108,2 $ Estrie 109,5 $ 109,5 $ Montréal 114,0 $ 114,9 $ Outaouais 102,9 $ 104,7 $ Abitibi-Témiscamingue 112,2 $ 108,6 $ Côte-Nord 105,4 $ 111,7 $ Gaspésie 109,2 $ 113,5 $ Chaudière-Appalaches 105,3 $ 107,5 $ Laval 110,3 $ 114,2 $ Lanaudière 109,9 $ 109,7 $ Laurentides 109,9 $ 108,8 $ Montérégie 114,4 $ 110,9 $ Centre-du-Québec 108,6 $ 106,6 $

Données de CAA-Québec en date du mardi 13 décembre 2016