Le tiers des Québécois sans coussin financier

07-12-2016 | 10h31

À la veille de la 16e édition de La grande guignolée des médias, qui se tient ce jeudi à travers le Québec, un sondage vient rappeler que la pauvreté frappe de plus en plus de Québécois.



Selon une étude de la firme Youri Rivest menée pour le compte de La grande guignolée, 37 % des Québécois craignent de sombrer dans la pauvreté et 36 % peinent à répondre à un besoin de base, soit l'alimentation, le logement ou la santé.

C'est d'autant plus dramatique qu'on apprenait cette semaine que le panier d'épicerie moyen des Québécois augmentera de 420 $ en 2017.

Le tiers des Québécois a aussi admis ne pas disposer d'un coussin de 500 $ pour faire face aux imprévus. 35 % des ménages dont le revenu est compris entre 40 000 $ et 100 000 $ sont, eux aussi, incapables de mettre ce montant de côté.

Une réalité difficile à assumer

Pourtant, seulement 12 % des Québécois ont affirmé être «pauvres».

«Les Québécois définissent la pauvreté par la difficulté à combler les besoins de base», a indiqué Youri Rivest.

Or, s'ils sont nombreux à affirmer ne pas parvenir à remplir tous ces besoins de base, ils hésitent tout de même à franchir la frontière symbolique de la pauvreté.

«Cette contradiction laisse croire qu'il y a une gêne psychosociale, un déni ou, à tout le moins, un malaise entourant la pauvreté au Québec», a conclu M. Rivest.

Au Québec, chaque mois, plus de 400 000 personnes - dont 150 000 enfants - sont soutenues par des banques alimentaires et près de 10 % des familles vivent sous le seuil de la pauvreté, selon Les Banques alimentaires du Québec et le Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion.

Comment donner, où donner?

La grande guignolée des médias se tiendra donc ce jeudi. Plus de 400 points de collecte disposés partout au Québec permettront de recueillir des dons en denrées non périssables et en argent comptant, lesquels seront redistribués à une centaine d'organismes locaux venant en aide aux plus démunis.

On peut également donner en ligne, au téléphone (514 790-1111, 1 866 908-9090) ou par la poste (Jeunesse au Soleil, 4251 rue Saint-Urbain, Montréal, Qc, H2W 1V6).

Cette année, les porte-paroles de La grande guignolée des médias sont Réal Béland, France Castel, Josée Deschênes, India Desjardins, Ima, Fanny Mallette, Jason Roy-Léveillé, Phil Roy et Bruni Surin.



Avec l'Agence QMI