Se faire plaisir pendant les Fêtes sans s'endetter

01-12-2016 | 19h21

À l'approche de la période des Fêtes, un intervenant financier met les Québécois en garde contre des dépenses excessives et préconise l'établissement d'un budget pour le magasinage et les cadeaux.

«À l'approche de la période des Fêtes, nous sommes nombreux à nous laisser emporter en voulant donner à notre famille et à nos amis tout ce qu'ils désirent et même plus. Cette générosité motive nos actions et nos décisions. Malheureusement, elle mène parfois tout droit à l'endettement», a affirmé Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière du Canada.

Mme Rooney prône l'élaboration d'un budget en vue de contrôler les dépenses de la période des Fêtes. «Pourquoi ne pas rassembler votre famille autour de la table ce soir? Parlez du budget que chacun pourra consacrer au magasinage des Fêtes. Demandez à chaque membre de la famille de travailler avec vous pour éviter que vous dépensiez trop. Si vous abordez cet exercice comme une expérience positive, il y a de fortes chances qu'elle le soit», souligne Mme Rooney.

Pour appuyer son propos, elle rappelle les résultats de la dernière enquête de l'Association canadienne de la paie montrant que plus du tiers (38 %) des Québécois vivent d'une paie à l'autre.

«On se doute que les dépenses excessives de la période des Fêtes n'arrangent en rien les problèmes financiers importants qui minent déjà la sécurité et le bonheur de nombreux ménages québécois», a-t-elle dit.

Maître de sa vie

En guise d'encouragement, Jane Rooney souligne que s'en tenir à un budget que l'on a établi est étonnamment gratifiant et que lorsque l'on gère adéquatement son argent et ses dépenses, on se sent maître de sa vie.

«Imaginez si vous pouviez vous faire plaisir pendant les Fêtes en sachant que vous n'aurez pas de soucis financiers en janvier», a-t-elle souligné.

La décision d'établir un budget annuel, selon elle, ferait une excellente résolution du Nouvel An.

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada a créé plusieurs outils utiles pour élaborer un budget et maîtriser d'autres méthodes afin d'améliorer la situation financière des personnes.