Postes Canada se prépare à une Cybersemaine fort occupée

24-11-2016 | 11h41

Postes Canada prévoit livrer au moins un million de colis par jour à compter de lundi prochain, et ce, pendant les trois semaines et demie précédant la veille de Noël grâce à l'engouement des Canadiens pour les achats en ligne.

«Devenus des acheteurs en ligne fréquents et avertis, les Canadiens surveillent de près les offres promotionnelles et d'expédition gratuite des détaillants à l'échelle du Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde», a souligné Postes Canada, jeudi.

«En 2015, les volumes de colis de Postes Canada pendant la Cybersemaine avaient augmenté de 44 % par rapport à 2014», a-t-on précisé.

Place à la Cybersemaine

La Cybersemaine commence ce jeudi et se terminera le 30 novembre. Elle sera notamment marquée par deux journées phares, soit le Vendredi fou (25 novembre) et le Cyberlundi (28 novembre).

Selon René Desmarais, premier vice-président, Colis, à Postes Canada, avec la «quantité phénomémale de commandes» que produira la Cybersemaine, «nous nous attendons donc à traiter des volumes records de colis pendant la période des Fêtes».

Postes Canada a livré pour la première fois un million de colis en une seule journée en 2012.