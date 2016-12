Forte baisse du prix des aliments (photos)

Martine Turenne 18-11-2016 | 14h06

Presque tout augmente depuis un an, sauf le panier d'épicerie.

Le prix global des aliments a affiché son premier recul en octobre depuis presque 17 ans, soit depuis janvier 2000. Il est en baisse de 0,7 % par rapport à l'an dernier, après avoir augmenté de 0,1 % en septembre, selon l'Indice des prix à la consommation (IPC), publié par Statistique Canada.

De façon plus spécifique, les prix des aliments achetés en magasin ont affiché leur recul le plus marqué depuis 24 ans, soit juillet 1992: ils ont diminué de 2,1 % au cours de la période de 12 mois se terminant en octobre, après avoir connu une baisse de 0,9 % le mois précédent.

Ce sont les fruits frais (-7,4 %) qui ont le plus baissé de prix, suivi des légumes frais (-3,6 %), des produits laitiers (-2,4 %) et de la viande (-1,7). Les prix du poisson, des fruits de mer et autres produits de la mer ont cependant augmenté, mais la hausse a été plus faible que celle enregistrée en septembre.

L'augmentation des prix du sucre et des confiseries (+3,1 %) ont contribué le plus à la croissance sur 12 mois.

Ça augmente ailleurs

Par contre, les repas au restaurant n'ont pas baissé, loin de là: les prix des aliments achetés dans les établissements sont en hausse de 2,6 % au cours de la dernière année, contre 2,5 % en septembre.

Globalement, l'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,5 % en octobre, par rapport à l'an dernier, contre 1,3 % en septembre.

Sans l'essence, l'IPC s'est accru de 1,4 % d'une année à l'autre en octobre, après avoir augmenté de 1,5 % en septembre.

Au Québec, l'augmentation est sous la moyenne nationale (0,6 %) et stable depuis un an.

Hormis les aliments et les vêtements, tout le reste a augmenté : ce sont les produits de l'alcool et du tabac (3,4 %), le transport (3 %) et le logement (1,9 %) qui ont le plus contribué à la hausse depuis un an.

Globalement, l'augmentation est principalement attribuable aux prix de l'essence (+2,5 % d'une année à l'autre en octobre, alors qu'ils avaient connu une baisse de 3,2 % en septembre).

L'indice des prix d'achat de véhicules automobiles a augmenté dans une moindre mesure d'une année à l'autre en octobre (+4,4 %) qu'en septembre (+5,8 %), mais il demeure celui ayant contribué le plus à la hausse sur 12 mois de l'indice des prix des transports.

Les prix du logement ont affiché l'augmentation la plus marquée depuis janvier 2015, (+1,9 %, contre 1,7 % en septembre). De leur côté, les impôts fonciers ont progressé de 2,8 %.