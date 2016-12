Ottawa demande aux géants des télécoms de baisser leurs prix

Guillaume St-Pierre 17-11-2016 | 13h25

Les entreprises de télécommunications doivent baisser leurs prix afin que tous les Canadiens puissent avoir accès à l'internet, a plaidé jeudi le ministre de l'innovation, Navdeep Bains.

«Nous devons donner à tous les Canadiens la possibilité de se mettre en ligne. Personne ne devrait être laissé derrière», a déclaré M. Bains devant les représentants de tous les géants des communications réunis à Ottawa dans le cadre de la conférence de la section canadienne de l'Institut international des communications.

Le ministre Bains a déploré qu'en 2014, seulement 64 % des ménages les plus pauvres étaient branchés à internet, contre 98 % pour les familles mieux nanties. Pourtant, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) estime que plus de 96 % des ménages ont accès à internet haute vitesse.

«Nous devons répondre aux besoins des Canadiens qui ont accès à internet, mais qui ne peuvent pas se le permettre», a-t-il insisté, appelant les entreprises à faire leur «part».

«Nous ne voulons pas que les forfaits internet haute vitesse et de téléphones cellulaires deviennent hors de portée», a-t-il affirmé. Selon le ministre, l'accès à internet doit être considéré comme un «service essentiel».

Parmi les plus chers sur la planète

Les services de télécommunications au Canada sont parmi les plus chers au monde.

Selon un rapport publié annuellement par le CRTC, les Canadiens continuent de payer généralement beaucoup plus que les citoyens des autres pays développés.

Tout en félicitant les entreprises d'avoir investi 13 milliards $ pour améliorer leur réseau dans les villes, M. Bains soutient que les régions rurales doivent elles aussi être mieux desservies.

Le ministre Bains a rappelé au passage l'engagement du gouvernement Trudeau d'investir 500 millions $ pour améliorer les réseaux en régions éloignées, sans donner de détail sur la façon dont cet argent sera dépensé.

En plus d'exiger des «prix concurrentiels», le ministre Bains demande aux entreprises d'offrir des «services innovants, pour maintenir un haut niveau de satisfaction des consommateurs».