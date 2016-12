Cyber lundi: 1 employé sur 2 magasinera au bureau

17-11-2016 | 09h54

Le boulot n'arrêtera pas les chasseurs d'aubaines lors du Cyber lundi, le 28 novembre prochain, alors qu'un employé sur deux admet avoir l'intention de parcourir le web en quête de bonnes affaires.

Selon un sondage mené par la firme de recrutement Robert Half Technology, 49 % des travailleurs tenteront de profiter des soldes depuis le bureau, bien que 64 % d'entre eux prévoient fermer leur fenêtre de recherche si leur patron rôde dans les parages.

Moins craintifs, 17 % des travailleurs assurent s'être déjà livrés à la chasse aux petits prix en groupe, tandis que 8 % admettent avoir visité des sites commerciaux en pleine conférence téléphonique.

Plus largement, le magasinage et la vie de bureau ne font pas bon ménage au-delà du Cyber lundi.

Quelque 36 % des travailleurs ont avoué avoir déjà pris une journée de congé pour aller faire des emplettes de Noël.

Seulement une entreprise sur trois bloquerait l'accès aux sites de commerce en ligne, précise le sondage.

Le Cyber lundi, pendant francophone du Cyber Monday, qui suit le Vendredi fou ou Black Friday, propose d'alléchants rabais en ligne.

Selon une étude du site Poulpeo, les Canadiens ont dépensé 357 millions $ CAN lors de cette fin de semaine en 2015, bien loin des 10,9 milliards $ dépensés par leurs voisins américains.

La folie des aubaines gagne aussi l'Europe, où les Britanniques (4,62 milliards $), les Allemands (1,55 milliard $) et les Français (1,06 milliard $) dépensent de plus en plus lors de la fin de semaine de l'Action de grâce américaine.