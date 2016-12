Les Québécois de plus en plus fous du Vendredi fou

15-11-2016 | 14h26

Plus du tiers des Québécois (35 %) prévoit participer aux activités commerciales du Vendredi fou (ou Vendredi noir) et du Cyber lundi, une hausse de 6 % par rapport à 2015.

Ces deux journées de la dernière fin de semaine de novembre, qui correspondent au congé de l'Action de grâce américaine, marquent désormais le début du magasinage des Fêtes pour plus d'un Québécois sur quatre (27 %), selon un sondage réalisé auprès d'un millier de Québécois par l'Observateur, pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

En moyenne, les participants alloueront 250 $ de leur budget des Fêtes pour leurs achats lors de ces deux journées.

Qu'achèteront-ils?

Près de la moitié des Québécois (44 %) fera des achats en ligne et presque autant (42 %) se rendra en magasin.

Les articles électroniques sont les plus prisés de ces célébrations (76 %). Il n'est donc pas étonnant de constater que Best Buy se classe au sommet de la liste des destinations pour le quart des répondants sur le web, suivie par Amazon (24 %), eBay (8 %) et Walmart (7 %).

Les vêtements et accessoires mode seront aussi très populaires (73 %), et les sites des Simons, Reitmans et La Baie d'Hudson ont été fréquemment mentionnés.

Suivent les produits informatiques (60 %) ainsi que les livres, la musique et les spectacles (58 %).

Les milléniaux

Ces deux journées de ventes commerciales semblent plaire aux milléniaux: les moins de 35 ans s'y intéressent davantage que les autres groupes d'âge.

Outre cette catégorisation, l'acheteur type du Vendredi fou et du Cyber lundi a une scolarité élevée, des revenus supérieurs et habite en région.

Près du tiers des répondants affirment par ailleurs que la publicité aura beaucoup d'impact sur leurs achats, et près de la moitié répondent qu'elle en aura un peu.

C'est la publicité sur internet qui intéressera davantage les acheteurs (36 %).