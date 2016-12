Maintien du niveau de vie: 1 Québécois sur 3 est préoccupé

Normand Rhéaume 15-11-2016 | 13h42

Un Québécois sur trois pense qu'il devra dépenser moins dans les dix prochaines années, notamment en raison de l'inflation, indique une étude de Léger Marketing commanditée par Placements Mackenzie.



Les résultats du sondage montrent que 35 % des Québécois estiment qu'ils devront dépenser moins pour leur style de vie.

En d'autres termes, une personne sur trois pense ne pas être en mesure de maintenir le même niveau de vie à l'avenir.

Pour certains, les difficultés ne sont pas nouvelles, puisque près du tiers des répondants (31 %) ont dit qu'ils avaient dû dépenser moins au cours des dix dernières années.

Parmi les autres faits saillants du sondage, Placements Mackenzie souligne que 60 % des Québécois estiment être définitivement sur la voie d'atteindre leurs objectifs de retraite, tandis que 40 % croient l'être quelque peu.

Une forte majorité de Québécois (70 %) n'a pas de plan financier écrit.

Les résultats du sondage dans l'ensemble du Canada révèlent que quatre personnes sur dix estiment qu'elles sont dans une meilleure situation financière qu'il y a dix ans.

Cette perception, toutefois, n'est partagée que par 25 % des personnes âgées de 65 ans et plus.

Dans le groupe d'âge des 55 ans et plus, moins de 35 % croient qu'ils «sont indéniablement sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs associés à la retraite».

Les jeunes sont les plus optimistes

«La moitié des Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont d'avis qu'ils auront un meilleur style de vie dans dix ans - ce qui appuie une constatation similaire il y a dix ans, lorsque plus de 40 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans croyaient que le style de vie en 2017 se serait amélioré», affirme-t-on.

Le sondage Léger a été mené en ligne auprès de 1564 personnes du 10 au 13 octobre 2016.

Un échantillon aléatoire de la même taille produirait une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

Les résultats du sondage réalisé en 2006 étaient basés sur des sondages en ligne menés pour la Corporation Financière Mackenzie par Decima Research du 26 au 30 octobre 2006 auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les résultats sont considérés justes dans une fourchette de plus ou moins 3,1 %, 95 fois sur 100.