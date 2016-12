Les tendances qui rythmeront le commerce au détail en 2017

15-11-2016 | 11h49

Absolunet vient de dévoiler les 10 tendances susceptibles d'avoir le plus de répercussions sur les détaillants canadiens en 2017. On parle surtout de commerce électronique, ou du eCommerce pour les intimes, dont les effets se font sentir jusqu'en magasins.



Dans un monde en perpétuel changement, où la concurrence est chaque jour plus vive, c'est en se basant sur une cinquantaine de démarches numériques initiées par les détaillants, dont Structube, Stokes, SAIL et Les thés David's Tea, qu'Absolunet propose 10 éléments clés du eCommerce.



Crédit photo: Photo Fotolia

Ainsi, il faut désormais parler de Cyber novembre et non de Vendredi noir et de Cyber lundi, puisque la période des rabais tend à s'étirer.



En matière de personnalisation du magasinage, aussi bien en ligne qu'en boutique, il faut s'adapter en temps réel aux comportements et aux attentes des consommateurs.



Même les marchands locaux peuvent avoir accès aux données sur les produits, aux commentaires et aux évaluations des clients, ce qu'Absolunet appelle le Data-as-a-Service.



Les clients sont plus friands que jamais de l'intelligence artificielle, qu'ils veulent expérimenter.



L'argent comptant se fait de plus en plus rare avec la montée en puissance des modes de paiement impliquant le mobile ou même la montre.



Le commerce à l'ère hyperlocale et en temps réel est de mise, ce qu'on appelle affectueusement la «Snapchat-isation».



À l'heure de l'analyse prédictive, Absolunet estime qu'il faut de plus en plus anticiper le prochain achat du client.



Dans le commerce au détail, des géants comme Walmart ouvrent de plus petites surfaces, des points de chute locaux émergent pour les commandes en ligne et la livraison le jour même gagne des adeptes.



Il faut désormais que le commerce traditionnel ne fasse plus qu'un avec le eCommerce, ce qui fait dire à Absolunet que les «silos, c'est out».



Les détaillants doivent s'interroger parce que les consommateurs transigent et dialoguent de plus en plus avec les marques, sans intermédiaire.



«Le commerce électronique croît maintenant plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis et est aujourd'hui incontournable pour le commerce de détail. Les approches sont multiples et il est difficile pour le commerçant de s'y retrouver et de choisir une stratégie et des outils compatibles avec ses opérations. En faisant connaître les tendances 2017, nous espérons aider les détaillants canadiens à mieux comprendre les enjeux, et à choisir les meilleures stratégies et les meilleurs partenaires», a dit Charles Desjardins, associé chez Absolunet.