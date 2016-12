Match au Centre Bell: une sortie qui coûte cher

Guillaume Picard 27-10-2016 | 10h21

Une sortie au Centre Bell pour voir Carey Price - ou Al Montoya - à l'œuvre peut plomber un portefeuille. Et comment! On ne parle définitivement pas d'une activité accessible à toutes les bourses.



1. Le prix des billets

Prenons le match de ce jeudi, alors que le Lightning de Tampa Bay débarque dans la métropole pour croiser le fer avec les hommes de Michel Therrien. Les meilleurs sièges se vendent 288 $, alors que les places les moins dispendieuses, dans la stratosphère de l'amphithéâtre montréalais, se détaillent entre 27 $ et 62 $. Soulignons qu'on ne parle pas ici d'un affrontement «premium».

La rencontre de jeudi soir est donc beaucoup moins chère que le match de samedi à l'occasion de la visite de Toronto. Les prix des billets Platine grimpent alors à 466,50 $ (179 $ de plus pour le même siège) et les places les plus abordables sont proposées entre 29 $ et 93,50 $ (2 $ et 31,50 $ de plus).

Et ça, c'est sans compter les sites de revente ou les revendeurs qui s'activent autour de l'amphithéâtre.



Crédit photo: Ben Pelosse / Agence QMI

2. Le stationnement

Vous venez avec votre grosse cylindrée ou avec votre petite berline? Eh bien, lors des matchs, le tarif du stationnement du Centre Bell bondit à 30$, peu importe la force de votre moteur. En venant en métro comme des milliers de spectateurs, vous économiserez un montant appréciable (le billet illimité après 18 h est de 5 $ auprès de la STM) et, en prime, vous contribuerez à réduire les gaz à effet de serre!

3. Manger et boire!

Bien sûr, vous aurez un petit creux et une soif à étancher avant et pendant la joute. Ça fait partie du spectacle, non? Encore là, votre carte de crédit sera fort utile, puisque la bière en fût se détaille de 7,39 $ à 14,35 $ avant taxes, selon le format, et que la bière en canette est offerte de 7,58 $ à 10,22 $, avant taxes. Et n'oublions pas les fameux hot-dogs qui sont vendus 4,35 $, toujours sans les taxes.



Crédit photo: Agence QMI

Ainsi, pour une pointe de pizza au fromage (6 $) et une boisson gazeuse de 32 onces (5,50 $), la facture se chiffre à 11,50 $. Autres exemples pour votre bon plaisir: deux hot-dogs (10 $) et une poutine (7,50 $) coûtent 17,50 $. Toutes les concessions de nourriture sont exploitées au profit du club.

«Les prix sont comparables avec les autres équipes de la ligne», a dit Donald Beauchamp, vice-président aux communications du CH en entrevue avec Canoe.ca.

4. Une équipe payante

Parce qu'il faut payer la masse salariale et dégager des profits - selon Forbes, en 2015 le CH a enregistré des revenus de 219 millions $ pour un résultat d'exploitation de 91,3 millions $ -, il y a également la boutique du Canadien qui vous accueille. Avec un début de saison pour le moins enviable pour la deuxième année consécutive, les affaires doivent avoir repris de plus belle.

Le Canadien de Montréal, rappelons-le, est la deuxième organisation ayant la plus grande valeur au sein de la Ligne nationale de hockey (LNH), toujours selon Forbes. La Sainte-Flanelle est deuxième avec une valeur de 1,175 milliard $ US, derrière les Rangers de New York (1,2 milliard $ US), mais devant leurs éternels rivaux, les Maple Leafs de Toronto (1,150 milliard $ US).

Les différents tarifs et frais au Centre Bell lors des matchs du CH

Billets de ce jeudi contre Tampa Bay entre 27 $ et 288 $ taxes incluses Billets de ce samedi contre Toronto entre 29 $ et 466,50 $ Stationnement 30 $* Bière en fût 7,39 $ à 14,35 $** Bière en canette 7,58 $ à 10,22 $** Hot-dogs 4,35 $**

*Prix fixe lors des matchs du CH

**Prix sans les taxes applicables