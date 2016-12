Les Québécois chauffent moins leurs maisons

Louis Cloutier 13-10-2016 | 10h34

Depuis les hivers polaires de 2014 et 2015 les Québécois ont changé de comportement en matière de consommation électrique résidentielle: ils ont baissé leur thermostat.

C'est le constat que fait Éric Martel, le président d'Hydro-Québec, qui effectuait une tournée dans la région de Trois-Rivières, en Mauricie.

Selon ses observations, les Québécois chauffent moins qu'auparavant. Il évalue à environ 2,5 degrés la réduction de la température ambiante dans les résidences. Ce changement d'habitude contribue à la stagnation et même à la diminution de la demande d'électricité au Québec.

Les ventes prévues en 2017 seront moindres que celles de 2016, en particulier du côté résidentiel où la baisse atteindra 1,8 térawattheure.

«Les gens sont beaucoup plus conscients. Ils gardent leur thermostat avec quelques degrés plus bas alors ça a clairement un impact», a indiqué Éric Martel.

Devant la Chambre de commerce de Trois-Rivières, le président de la société d'État a mentionné que la croissance n'était plus au rendez-vous chez Hydro-Québec, en particulier en raison de la fermeture de plusieurs usines énergivores ces dernières décennies.

Comme les surplus d'électricité sont importants, il s'agit pour lui d'une raison de moins de regretter la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2 de Bécancour, dans le Centre-du-Québec. Il n'est même plus certain dans son esprit que la centrale à gaz inutilisée de Trans Canada énergie à Bécancour soit mise à contribution comme c'était envisagé pour dépanner durant les périodes de pointes hivernales.

«C'est sûr et certain que je ne veux pas rajouter et investir dans quelque chose dont on n'aura pas besoin. Ça n'aurait aucun sens», a dit Éric Martel.