ApplePay disponible chez Desjardins

04-10-2016 | 14h45

Le service de paiement par appareil mobile Apple Pay est désormais offert aux membres et aux clients du Mouvement Desjardins.

«Nous sommes fiers, chez Desjardins, d'ajouter Apple Pay à notre gamme de services mobiles et de permettre à nos membres et clients de bénéficier de ce service de paiement simple et sécuritaire», a dit le premier vice-président, Services aux particuliers, Paiements et Marketing Mouvement, André Châtelain.

Desjardins devient ainsi la première institution financière québécoise à offrir ce service.

«Les téléphones intelligents sont devenus indispensables et l'engouement pour les services mobiles - en particulier le paiement mobile - va aller en grandissant», a ajouté M. Châtelain.