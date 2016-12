Des aînés réclament la gratuité du transport en commun

Caroline Lévesque 26-09-2016 | 11h55

Une vingtaine de personnes aînées ont manifesté à la sortie de la station de métro Crémazie, lundi midi, pour exiger la gratuité des transports en commun sur le territoire montréalais.

Munies de pancartes, elles demandaient à ce que les gens de 65 ans et plus puissent bénéficier de ce privilège, à l'instar des villes de Laval, Repentigny, Terrebonne, ou même Longueuil, en dehors des heures de pointe.

«Je ne prends pas la carte OPUS mensuelle, car elle est chère et je me déplace moins, laisse savoir Hana Toayer, âgée de 78 ans. Et je suis plus active que beaucoup d'autres personnes de mon âge. En prenant de l'âge, on devient plus lents et on n'est pas tentés de sortir. On reste souvent à la maison, dans l'isolement. Si j'ai la chance de prendre un autobus pour aller au centre d'achat, ça améliore ma qualité de vie.»

Organisée par l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraité(e)s et préretraité(e)s (AQDR) Ahuntsic/St-Laurent, la manifestation visait à souligner que cette initiative en sol montréalais permettrait aux aînés de garder leur autonomie et de lutter contre la solitude et la pauvreté.

«Nous exigeons la gratuité, mais aussi nous voulons conserver ce qui existe déjà dans d'autres villes, avec l'arrivée de la nouvelle entité administrative», fait savoir Nelson Ojeda, président de l'AQDR Ahuntsic/St-Laurent.

Si les tarifs d'autobus et de métro incombent actuellement à la Société de transport de Montréal (STM), cette dernière n'ose pas se prononcer sur la suite, étant donné que c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), nouvelle entité qui sera mise en place le 1er avril 2017, qui aura la compétence exclusive de la tarification sur le territoire.

Pour l'instant, la gratuité n'est pas dans les plans, étant donné que le comité de transition veille avant tout à «la continuité des services».