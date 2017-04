Les chiffres moins reluisants de Bombardier

03-04-2017 | 10h38

Pour ma chronique cette semaine, je me penche sur le cas de Bombardier, un fleuron québécois qui fait beaucoup jaser ces jours-ci en raison des hausses salariales importantes accordées à ses hauts dirigeants.

Voici quelques chiffres pour le moins intéressants:

• Bien qu'elle détienne moins de 12 % des actions en circulation par des titres multivotants, la famille Beaudoin-Bombardier contrôle 52 % du droit de vote. Les petits et gros actionnaires extérieurs à la famille n'ont pour ainsi dire aucun poids dans les décisions.

• Depuis septembre 2000, la valeur de l'action de Bombardier a fondu de 92,15 %. Concrètement, si vous y aviez investi 10 000 $ il y a 17 ans, vous avez maintenant 7850 $ en poche. Pendant ce temps, l'action d'Alimentation Couche-Tard a bondi de 6170 %.

• Malgré des ventes de 16 milliards $ annuellement, Bombardier affiche des flux de trésorerie négatifs de 1,195 milliard. C'est dire qu'ils brûlent plus d'argent qu'ils n'en engendrent.

• Au 31 décembre 2016, la dette totale de Bombardier s'élevait à 23 milliards $.

• Avec sa capitalisation boursière fondue à 4,5 milliards $, Bombardier entre maintenant dans la catégorie des «petites et moyennes capitalisations» chez les gestionnaires institutionnels. À titre de comparaison, la valeur boursière du CN est de 74 milliards $ et celle de GM est de 53 milliards $. Même des groupes moins sexy comme Alimentation Couche-Tard avec ses 34 milliards $, Tim Hortons (Restaurants Brands) avec ses 17,4 milliards $ ou Dollarama avec ses 13 milliards $ en valeur boursière sont plus efficaces à générer de la valeur.

• Pour éviter la faillite, Bombardier a reçu de la part du gouvernement du Québec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec une aide totalisant 2,5 milliards $ US ou 3,33 milliards canadiens. Le gouvernement fédéral n'a consenti qu'un prêt de 372 millions $.

• L'aide et les subventions ne s'arrêtent pas là: les clients de Bombardier sont également subventionnés par les contribuables canadiens. Depuis 2011, Exportations et Développement Canada a prêté 8,8 milliards $ aux acheteurs de trains et d'avions de Bombardier.

• Alain, Bellemare, le PDG de Bombardier, a touché en 2016 12,5 millions $ en salaire et bonis. Un salaire équivalent à celui du président de la Banque Royale du Canada, David McKay. RBC a une valeur boursière de 143 milliards $ versus 4,5 milliards $ pour Bombardier.

• En septembre 2016, la firme de notation de crédit Standard & Poors octroyait la note «B-» à Bombardier, ce qui correspond à Hautement spéculatif.

Comme on peut le voir, Bombardier ne survit que parce que l'état subventionne grassement l'entreprise, ses dirigeants, ses employés ET ses clients!

Je crois que la question «a-t-on les moyens de perdre Bombardier est inappropriée». Il serait plus réaliste de se demander: «collectivement, a-t-on encore les moyens de conserver Bombardier?»