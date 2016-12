Institutions financières: votre intérêt passe en 3e

18-10-2016 | 15h06

Au cas où vous l'ignoreriez, les employés des grandes institutions financières ne sont pas obligés de favoriser vos intérêts. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. À long terme, ça peut vous coûter des dizaines de milliers de dollars en trop payé.

Que ce soit pour la souplesse des cartes de crédit, du taux des hypothèques, du rendement ou des frais sur vos dépôts ou des placements, si l'employé derrière le comptoir sait pertinemment que l'institution de la rue voisine a de meilleures conditions à vous offrir, il ne vous le dira pas. Vous allez me dire que ce n'est pas si grave et que de toute manière, le consommateur est bien libre de faire ce qu'il veut... Mais non, justement.

Une institution financière, ce n'est pas comme un magasin de vis et tarauds ou encore de souffleuses à neige! Ça n'a rien à voir avec le commerce au détail ordinaire.

Les informations importantes sur les produits et services financiers sont souvent opaques et rédigées dans un jargon technique difficile à déchiffrer pour le commun des mortels. Même des gens très éduqués et scolarisés comme les ingénieurs, architectes ou médecins peinent à saisir toutes les nuances et complexités qui régissent les produits financiers. Alors, on n'a d'autres choix que de faire confiance aveuglément. Erreur.

C'est évident que les grandes institutions favorisent leurs poches et font passer l'intérêt des clients en troisième place (après l'intérêt des cadres supérieurs et des employés à commission).

Choqué

Mais figurez-vous qu'elles mettent maintenant toutes leurs énergies et déploient leurs lobbyistes pour jouer du coude pour que rien ne change.

J'ai été profondément choqué de constater que le Mouvement Desjardins et les représentants des grandes banques canadiennes pressent les autorités canadiennes de valeurs mobilières de repousser l'entrée en vigueur d'une loi qui obligera toutes les firmes de courtages à favoriser d'abord «le meilleur intérêt du client».

Les institutions pestent et rouspètent contre ce qui m'apparaît comme un minimum requis pour que les clients investisseurs aient un début de confiance dans le système financier.

Volonté nécessaire

Les autorités ne peuvent et ne doivent pas reculer. Ce n'est pas au lobby des banques de dicter l'agenda. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce sujet, vous ne tarderez pas.

En avril prochain, après l'Angleterre et l'Australie, ce sera au tour des États-Unis d'obliger les institutions financières de pratiquer le «devoir de fiduciaire».

L'an dernier, la Maison-Blanche a publié une étude qui a fait scandale. On estime que chaque année, les investisseurs américains se font subtiliser pour 16 milliards $ US parce que les vendeurs (on ne peut pas les appeler conseillers) de produits financiers dirigent leurs clients vers des solutions maison qui favorisent leurs bonus et les primes de leurs patrons au détriment des clients. Ce n'est pas différent chez nous.