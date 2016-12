Fonds indiciels, plus chers que vous croyez

27-09-2016 | 09h59

Le principe semblait avoir du sens. Pour un très faible frais de gestion, on imite le contenu et les proportions d'un indice boursier et on obtient un résultat semblable. Pas très compliqué et certainement efficace dans le cas des marchés moins accessibles comme les pays émergents, les titres asiatiques, les métaux ou les secteurs de niches.

Dans les années 70, les fonds indiciels servaient de compléments temporaires à des portefeuilles institutionnels, puis ils sont devenus des produits pour le grand public.

À mes débuts en 1996, j'assemblais les portefeuilles uniquement à partir des indices de références. Je me servais du TSX, du S&P500, du Nikkei225, du Nasdaq100, du FTSE100 et de quelques autres. L'intense volatilité des marchés et ses fréquentes poussées d'exubérance rendent aujourd'hui la tâche plutôt pénible.

Avec du recul, je m'aperçois que j'avais tout faux. Lorsque je ne me servais que des fonds indiciels, je ne pouvais que très rarement acheter à bon marché. Bref, je payais un faible frais d'entrée pour accéder à des titres surévalués 9 fois sur 10.

Ce n'est pas parce que le prix du stationnement est faible qu'il y aura des aubaines dans les boutiques! Ça n'a aucun rapport. C'est pourtant ce que le département de marketing des institutions manufacturières de fonds indiciels tente de vendre.

Une façon abordable de payer beaucoup trop cher

Imaginez que vous deviez vous déplacer en voiture pour aller faire l'épicerie du samedi. Vous avez énormément de choix. Vous pouvez vous rendre au IGA du coin de la rue et le stationnement sera gratuit. À l'intérieur du magasin, vous trouverez vos viandes, poissons, fruits et légumes, céréales et autres produits industriels de consommation de masse à des prix plutôt élevés pour un niveau de qualité faible à correct.

Si autrement, vous faites vraiment attention à la qualité, vous irez au marché public et vous achèterez des denrées de saison, d'une fraîcheur inégalée à des prix étonnants bas. Vous paierez sans doute un stationnement pour une heure ou deux. Vous ferez plusieurs magasins comme la fromagerie, la poissonnerie, la boucherie, la boulangerie et les produits en vrac, etc.

Peut-être devrez-vous également vous rendre dans un magasin-entrepôt pour acheter d'autres produits non disponibles dans le marché public. Cela sera un peu plus long que d'aller au IGA du coin. Vous aurez alors brûlé un peu d'essence et parfois payé des places de stationnement, mais au final vous dénicherez des items un peu plus frais, de meilleure qualité et vraiment moins chers.

En 2016, on tente de vous faire croire que le monde du placement se limite au ticket d'entrée du stationnement. C'est de la poudre aux yeux. Même si vous ne déboursez que 0,10 % en frais de gestion pour l'indice S&P500, les titres qui le composent se vendent à 24,83 fois les bénéfices. La médiane historique est de 15,6.

Alors dans ce cas, le 0,10 % est un prix exorbitant! Dans le marché présent, la facilité est LA voie à prendre pour se faire plumer. Tôt ou tard, les marchés reviendront à leur juste évaluation et la culbute sera douloureuse.

Achetez des titres de qualité à une évaluation raisonnable ou à rabais, demande du travail, mais diminue grandement les risques. Le concept de marge de sécurité relève du gros bon sens et c'est aussi très payant à long terme.

«Que ce soit dans le domaine du bridge, des échecs ou de la sélection de titres boursiers, qu'y a-t-il de plus avantageux dans un concours intellectuel que d'avoir des adversaires qui pensent que réfléchir est un gaspillage d'énergie?», disait Warren Buffett dans la Lettre financière de Berkshire Hathaway 1985.