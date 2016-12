Les 5 règles d'or de la finance

13-09-2016 | 09h35

Vous avez tenté de jouer au plus fin avec la bourse et ça n'a pas fonctionné. Vous avez tout réfugié vos économies dans les certificats garantis et vous n'avez enrichi que le banquier. Quand vous vous décidez à acheter le dernier FNB à la mode dont tout le monde parle, on dirait qu'il perd 10 % immédiatement. Ce n'est pas que vous n'êtes pas chanceux. C'est sans doute parce que vous négligez peut-être une des 5 règles d'or de la finance. Je vous rafraîchis la mémoire.

Vos émotions ne sont pas bonnes conseillères!

La meilleure introduction à une perte colossale est sans doute cette petite phrase : « J'ai le feeling que ça va monter! ». La raison n'en a rien à foutre du troupeau. En finance, la loi des nombres est plus forte que la loi de la jungle. Rester investi durant TOUT un cycle économique est plus payant et moins essoufflant que de tenter de trouver son pic ou son creux. Rappelez-vous que lorsque l'humeur générale est maussade et que les médias ne parlent que de panique, découragement et conseillent de sortir des marchés, c'est souvent un très fort signal d'achat.

Cotisez régulièrement par versements automatiques et vous verrez un petit miracle se produire.

Les marchés boursiers évoluent en dents de scie et sont imprévisibles. En y injectant votre cotisation REER ou CELI par contributions automatisées puisées directement de votre compte bancaire vous réalisez 3 exploits.

A- Vous faites de l'épargne (ce qu'une majorité ne parvient pas à faire).

B- Lors des baisses, vous achetez plus de parts pour le même montant.

C- Vous pouvez faire immédiatement des gains. Celui qui contribue à ses comptes de placement qu'en fin d'année, n'aura jamais ce privilège.

Diversifier permet de réduire les risques et augmente le rendement.

Comment est-ce possible? Les différentes catégories de placements ne produisent pas des poussées de croissance de manière synchronisée. Parfois les actions américaines surperforment, parfois ce sont les pays émergents. Des fois, ce sont les obligations, les actions de petites entreprises ou les sociétés canadiennes qui obtiennent les faveurs du marché. Impossible de connaître le nom du champion de l'année suivante. Alors, inutile de choisir. Prenez pratiquement TOUTES les grandes catégories d'actifs et rééquilibrez régulièrement votre portefeuille. Comme le fonds les grandes caisses de retraite.

L'investissement n'est pas une affaire de jours.

Qui n'a jamais été tenté de retirer ses billes des marchés pendant quelques jours ou quelques semaines, le temps que les bourses retrouvent la raison? Ben, oui. On se dit qu'on va se réfugier sur l'accotement et attendre la fin de la tempête comme si investir était un «ride» de moto! Enlevez-vous cela de la tête. Ça ne fonctionne pas, car on ne sait jamais à quel moment la remontée ou le début d'un nouveau cycle repartira. Rappelez-vous du Brexit; durant les journées suivant le référendum anglais, les marchés ont perdu 4, 5 et même 6 %. Une semaine plus tard, les indices avaient récupéré les pertes. Un mois plus tard, le Dow Jones touchait un nouveau sommet historique. Autre exemple, si en 1995 vous aviez acheté un fonds indiciel calquant le SP/TSX, votre rendement annualisé moyen serait de 7,95 %. Si vous aviez manqué les 20 meilleures journées des deux dernières décennies, votre rendement moyen annuel ne serait que de 2,85 %. En bourse, les absents ont toujours tort.

L'actualité ne fait pas partie de votre plan.

Bien sûr, les crises, les conflits, les attentats, etc. ça secoue les places financières et ça engendre de la volatilité dans vos relevés de portefeuille. Mais ce n'est pas l'actualité qui influence le plus la rentabilité de vos investissements. C'est le temps, la diversification et la qualité des titres qui feront une différence. Les krachs boursiers, les bulles spéculatives, les scandales politiques, les fermetures d'usine... le monde sera toujours en mouvement et il ne restera qu'une certitude: tout va changer. Occupons-nous uniquement de ce qu'on peut contrôler!