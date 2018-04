États-Unis et Royaume-Uni: IKEA lance ses premières enceintes Bluetooth

Agence QMI 11-04-2018 | 13h17

Après les meubles et la déco, IKEA plonge dans la technologie. Le géant suédois a lancé ses propres haut-parleurs Bluetooth aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les enceintes appelées Eneby sont disponibles en deux formats: un plus petit mesurant 8 pouces par 8 pouces et un autre de 12 pouces par 12 pouces.

Les clients peuvent choisir entre un tissu en polyester noir ou gris sur le plastique noir ou blanc.

Le plus petit haut-parleur est destiné à être davantage portable. Il est livré avec une poignée, et les consommateurs pourront choisir d'ajouter une batterie, vendue au coût de 20 $, pour avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie.

Les haut-parleurs disposent d'une fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Les deux haut-parleurs permettent de jumeler jusqu'à huit appareils Bluetooth.

Il est également possible d'installer les enceintes sur des supports muraux, mais ceux-ci sont vendus séparément.

Le plus petit haut-parleur Eneby coûte 49 $ US (environ 62 $ CAN), tandis que le plus gros se détaille à 89 $ US (environ 112 $ CAN).

Comme la plupart des meubles IKEA, un assemblage est nécessaire, mais très peu dans ce cas. Il s'agit principalement d'attacher la poignée au modèle plus petit.