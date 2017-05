Entrepreneurs: conseils marketing et trucs graphiques

Caroline St-Onge et Sophie Leroux 01-05-2017 | 10h21

Votre entreprise a sûrement un logo ou une signature corporative. Si vous et votre graphiste avez suivi à la lettre nos conseils à ce sujet, vous avez mis en pratique LA façon de bien présenter votre entreprise.

Vous affichez aujourd’hui votre logo sur tous vos outils marketing, que ce soit votre site web, une brochure, une carte professionnelle et bien plus encore. De fait, si vous affichez le logo de votre entreprise sur tous vos documents, c’est bien sûr parce qu’il est très important.

Pourquoi alors la plupart des entrepreneurs n’ont-ils pas le fichier original de leur logo dans leurs propres dossiers? Par fichier original, on entend le fichier en format vectoriel dont les extensions les plus courantes sont .eps, .ai ou .svg.

Le fichier vectoriel: est-ce vraiment nécessaire?

Si votre graphiste connaît bien son travail et le fait bien, il a conçu votre logo dans un format vectoriel (.eps, .ai, .svg ou .cdr entre autres) qui est facilement modulable et qui peut être agrandi à l’infini sans perdre de qualité.

Par contre, les images matricielles, composées de petits carrés assemblés côte à côte qu’on appelle pixels, n’offrent pas une image d’aussi bonne qualité. L’image matricielle est fixe et est présentée dans les formats .jpeg, .png, .tif pour ne nommer que ceux-là. Les images matricielles présentent de sérieuses limites au niveau de la résolution à tel point qu’elles risquent fort de faire mal paraître votre signature d'entreprise.

Le fichier vectoriel: l'avez-vous dans vos dossiers?

Pourquoi exiger ce fichier? Parce qu’il contient l’image de votre entreprise, que vous avez payé pour cette image et qu’elle vous appartient. Vous devez donc protéger votre image et en conserver tous les droits. La plupart des propriétaires d’entreprise font l’erreur de laisser leur fichier de logo à leur graphiste, n’étant pas conscients de la situation difficile dans laquelle ils risquent un jour de se trouver. Prenons, par exemple, le cas où vous devez à la dernière minute faire produire une bannière et que votre graphiste se trouve au Vietnam pour encore deux semaines de vacances. Comment alors faire préparer cette bannière en 3 jours? Dans un tel cas, vous devrez engager un autre graphiste pour créer la bannière, mais étant donné qu’il n’aura pas accès au fichier vectoriel de votre logo, il devra retracer votre logo. Quelle perte de temps et d’argent! La situation pourrait être aussi dramatique si votre graphiste décide de fermer boutique du jour au lendemain.

Vous devez comprendre que vous avez payé fort prix pour votre logo et que vous auriez avantage d’avoir son fichier vectoriel dans vos dossiers même si vous n'avez pas les outils pour les ouvrir et pour les modifier. Les graphistes professionnels, eux, ont ces outils - telle la Suite de logiciels Adobe - et savent comment s’en servir! Variations sur le même thème Au moment de passer votre commande de logo, demandez à votre graphiste de vous le fournir en format vectoriel en couleurs et en noir et en blanc contrasté. Demandez-lui aussi de vous le fournir en format .jpeg dans des tailles petites à moyennes pour pouvoir l'intégrer rapidement dans vos documents, ainsi qu’en format .png avec un fond transparent. Ce dernier format est pratique si vous devez appliquer votre logo sur un fond noir. Ces variations assureront une plus grande polyvalence pour l'application de votre logo ainsi qu’un bon contrôle de son utilisation.

Vous devriez également demander à votre graphiste de vous fournir la charte graphique, utile pour guider les personnes qui seront appelées à placer votre logo sur différents fonds. Cette charte définit, par exemple, les couleurs exactes du logo et suggère comment utiliser votre logo sur un fond de différentes couleurs. Précaution à prendre Avant de confier la création de votre logo à votre graphiste, demandez-lui d’inclure dans son devis le fichier en format vectoriel. On comprendra que certains graphistes exigent un montant supplémentaire pour fournir ce fichier. Mieux vaut exiger ce fichier pour ne pas avoir une mauvaise surprise le jour où vous aurez rapidement besoin de votre logo en format vectoriel et que le graphiste qui l’a produit n’est pas disponible!

Bon développement des affaires!