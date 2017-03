Que choisir? Vidéo traditionnelle ou vidéo marketing?

Caroline St-Onge et Sophie Leroux 24-03-2017 | 14h52

Vous souhaitez créer une vidéo pour présenter vos produits ou vos services et vous ne savez pas comment vous y prendre?

Il existe de nombreux formats vidéo et de canaux de diffusion. Il vous faudra d'abord décider entre une vidéo de type traditionnel ou une vidéo marketing. Quelle est la différence entre ces deux types de vidéo? Dans quel contexte faut-il choisir une plutôt que l'autre?

Commençons par la vidéo traditionnelle, qui consiste à filmer avec une caméra des lieux, des personnes ou des événements. Une équipe de tournage devra se rendre à vos bureaux avec son équipement audiovisuel afin de créer une vidéo de niveau professionnel.

La vidéo marketing consiste à animer différents éléments pour créer un produit final animé. Dans ce cas-ci, la caméra est peu ou pas utilisée. Un professionnel en animation s'occupera de créer le scénario et des visuels attrayants qui sauront communiquer vos messages à votre clientèle cible.

Quand et pourquoi est-il mieux d'utiliser la vidéo traditionnelle ou la vidéo marketing?

Vidéo traditionnelle

La vidéo traditionnelle peut être le médium à choisir si votre objectif est de présenter votre entreprise, de faire visiter votre lieu de travail, de faire réagir vos employés au moyen d'entrevues, bref de faire découvrir votre entreprise.

La vidéo traditionnelle humanise une vidéo en faisant ressentir des émotions. Avec une musique de fond et de belles images, il est facile de faire ressentir à votre public cible comment, par exemple, il est agréable de travailler pour votre entreprise ou comment vous vous souciez de votre communauté ou de l'environnement.

La vidéo traditionnelle est idéale pour présenter des lieux, des personnes ou des événements spécifiques. Elle se prête également pour une vidéo sous forme d'une entrevue, de documentaires, de capsules-conseils ou de témoignages.

Pour:

Peut diminuer le coût avec une vidéo «maison»

Permet d'exprimer et de faire ressentir des émotions

Présente les personnes ou les produits plutôt que leur illustration

Contre:

Difficile d'éditer un bout de vidéo, il faut tout filmer à nouveau

Se démode rapidement (habillement, décoration du bureau, anciens employés)

Peut coûter assez cher pour un cachet professionnel

Vidéo marketing

La vidéo marketing est souvent utilisée pour présenter ou pour vendre un produit ou un service d'une façon dynamique et originale. C'est la formule idéale pour expliquer un service, un processus ou une technique difficiles à comprendre. Dans les faits, une idée complexe devient plus facile à comprendre lorsqu'elle est bien présentée visuellement avec une infographie animée.

À l'aide d'icônes, de personnages colorés, de textes ou de photos, la vidéo marketing facilite la compréhension de votre message. La vidéo marketing est aussi appréciée des entreprises et des entrepreneurs qui n'aiment pas se présenter devant une caméra ou qui préfèrent se démarquer par l'originalité ou par l'aspect ludique d'une vidéo.

Pour:

Plus longue durée de vie utile

Façon amusante de présenter votre entreprise

Vous n'avez pas à parler devant la caméra (ce que les personnes timides apprécient)

Aucuns frais de location d'équipement de tournage

Aucune limite à l'imagination et à la création

Peut être mise à jour sans problème

Contre:

Pour un résultat «vendeur», il vaut mieux recourir aux services d'un professionnel d'expérience en animation ou scénarisation

Les visuels peuvent exiger du travail graphique pour représenter l'image de l'entreprise

Si vous ne savez laquelle des deux options choisir, allez voir ce qui se fait chez vos compétiteurs et démarquez-vous en innovant! Le but est d'atteindre votre objectif marketing et de bien communiquer votre message à votre clientèle cible.

Bon développement des affaires!