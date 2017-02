Racontez-votre entreprise: votre marketing de contenu

Caroline St-Onge et Sophie Leroux 24-02-2017 | 16h24

Les médias sociaux ont une faille: ils ont toujours faim de contenu!

Que ce soit votre blogue sur votre site web, vos affichages d'articles sur votre page LinkedIn, vos nouvelles sur Facebook, vos photos ou infographies sur Instagram, le contenu numérique doit nourrir votre objectif premier, qui est de faire la promotion de votre entreprise.

Le marketing de contenu est une stratégie qui consiste à créer et à diffuser d'une façon soutenue des contenus utiles, ludiques ou d'intérêt pour votre clientèle. Pour assouvir la faim des médias sociaux, le contenu promotionnel et le «storytelling» sont mis à contribution pour stimuler le marketing entrant («Inbound marketing»).

Le secret de la réussite du marketing de contenu est à la fois simple et exigeant: la publication régulière de contenu original pour présenter votre entreprise, vos produits ou vos services, partager votre expertise, vos succès et vos innovations, démontrer votre savoir-faire, votre connaissance des problèmes liés à votre marché, votre compréhension des besoins de vos clients, etc.

Quel qu'il soit, votre contenu vous permettra d'engager la conversation et d'approfondir la relation avec vos clients existants et potentiels, tout en vous différenciant de vos concurrents.

La planification du contenu

Différents types de contenu peuvent attirer l'attention de vos clients: un blogue sur votre industrie et sur ses particularités, des nouvelles au sujet de vos services, le partage ou l'agrégation de contenu relatif à votre champ d'activités, des témoignages de vos clients, des photos d'équipe ou de travaux, des trucs et conseils de pro, des études de cas, des livres blancs, des webinaires ou des présentations...

Toutefois, la preuve n'est plus à faire: le contenu de loin le plus profitable est la vidéo. Celle-ci coûtant assez cher à produire, l'élaboration d'une stratégie de contenu bien adaptée à vos objectifs et à votre budget vous aidera à formuler un calendrier éditorial, à planifier vos publications selon les médias sociaux que vous utiliserez en prenant soin d'intégrer à celle-ci des mots-clé pour un bon référencement organique (SEO).

Soyez à l'affût des efforts (et même des erreurs!) de la compétition pour voir quels types de contenu fonctionnent et en créer des semblables pour vous démarquer de vos concurrents. L'identité et les valeurs de votre entreprise devront transparaître dans vos publications pour soutenir l'établissement d'une marque forte favorisant l'acquisition de nouveaux clients et leur fidélisation.

N'oubliez pas que le contenu de vos publications doit être pertinent, concis, parfois divertissant et toujours avec un ton approprié pour votre clientèle. Vos publications doivent également contenir des références à votre clientèle permettant de personnaliser votre conversation numérique.

Le référencement

Le marketing de contenu est une stratégie de long terme : pour qu'elle soit efficace, elle doit être durable et constante. Une bonne stratégie de contenu ne s'improvise pas. C'est la régularité de vos contenus et leur pertinence qui vous permettront de convertir et de fidéliser vos clients. D'autre part, votre contenu étant susceptible de susciter des réactions et des commentaires, vous devrez exercer une veille vigilante pour y répondre avec célérité et diplomatie.

Enfin, notez que votre contenu sur les médias sociaux et votre site Internet aidera à maintenir la fraîcheur de votre présence web en signifiant aux moteurs de recherche comme Google votre proactivité numérique. Avec un site constamment enrichi et mis à jour, vous bénéficierez automatiquement du meilleur référencement naturel possible.

Bon développement des affaires!