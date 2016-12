S'inspirer et suivre les tendances graphiques

Caroline St-Onge et Sophie Leroux 28-11-2016 | 13h44

Vous pensez embaucher un graphiste pour rajeunir le look de vos outils marketing? Aimeriez-vous y apporter votre touche personnelle et guider votre graphiste vers un style précis? Quels sites web pourriez-vous visiter pour en apprendre plus et vous inspirer?

Votre soif d'inspiration nous amène à vous proposer quelques sites web qui pourraient vous donner des idées pour votre image de marque, votre carte professionnelle, votre propre site et même votre logo. Ces portails ne sont disponibles qu'en anglais, mais une image ne vaut-elle pas mille mots?

Inspiration pour logo

Le site logopond.com regorge d'idées pour votre logo. Les graphistes s'en servent beaucoup pour s'inspirer (mais non copier bien sûr). Vous en trouverez de tous les styles et pour toutes sortes d'entreprises. Vous pouvez même faire une recherche par mots-clés.

Le site web logospire.com vous présente une panoplie de logos, tous plus originaux les uns que les autres. Il est cependant moins intéressant de naviguer dans ce site, mais il constitue tout de même une bonne source d'inspiration.

Inspiration pour sites web

Sur le site thebestdesigns.com, on trouve une collection d'exemples de sites web.

Le site offre une navigation facile puisqu'on peut trouver des idées par design, par agence, par thème et par collection. Et si vous cherchez de l'inspiration pour la décoration intérieure de votre bureau, il y a une section dédiée juste pour ça.

webdesign-inspiration.com est un autre site intéressant où vous trouverez de bonnes idées pour votre site web. Vous trouverez des idées par types d'industrie, par couleurs et même par style. Ce qui est fort intéressant pour économiser du temps.

Quoi de mieux que de voir ce que les meilleurs designers ont créé? Sur le site Awwwards.com on découvre les designs web les plus primés au monde. Les looks peuvent parfois être un peu élitistes, mais lorsque l'on vise le marché mondial, vaut mieux investir...

Inspiration générale

Pour les personnes qui aiment un look éclaté, voici un site intéressant à visiter, designspiration.net. Si vous aimez les designs qui sortent de l'ordinaire, ce site est pour vous! On y trouve de tout: photos, publicités, différentes typographies et designs graphiques et des illustrations. Des heures et des heures de plaisir.

Behance.net est un autre site intéressant présentant des portfolios éclatés. La majorité des designers de la planète présentent leurs œuvres dans ce site. Donc, vous y trouverez de tout adapté à toutes les sauces. Vous cherchez une idée pour une brochure? Entrez le mot-clé et des centaines, voire des milliers d'exemples apparaîtront à l'écran. Vous y trouverez immanquablement des idées qui vous plairont.

Organiser votre inspiration

Le site Moodboard.com vous aidera à rassembler vos idées de visuels glanés sur le web et à les organiser selon vos préférences. Sur un tableau blanc, vous pourrez y déposer vos coups de cœur, les commenter et les partager. Notez qu'aucun compte n'est nécessaire pour utiliser cet outil de gestion d'idées.

Bon développement des affaires!