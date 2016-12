Comment saboter un site web d'affaires en 6 étapes faciles

Caroline St-Onge et Sophie Leroux 22-09-2016 | 04h00

Le taux de rebond est très bas. Les internautes passent au moins 3 minutes dans votre site? Votre page «Contact» est très fréquemment visitée. Pas bons signes.

Cela veut dire que les internautes prennent le temps de visiter votre site pour en apprendre plus sur votre offre de produits ou de services... Ils trouvent votre site intéressant et utile et pensent même faire affaire avec vous. ALERTE ROUGE! Vous risquez d'avoir bientôt beaucoup trop de travail!

Laissez-nous vous expliquer ce qu'il faut faire pour que les internautes vous fichent enfin la paix!

Voici quelques trucs infaillibles :

1. Intégrez dans votre site du contenu inutile et inapproprié

Vous vendez des assurances? Engagez alors votre belle-sœur qui se dit «ben bonne» en français pour rédiger des textes inappropriés, qui ne contiennent aucune expression utile et significative susceptible d'améliorer votre référencement organique.

2. Établissez une navigation compliquée

Ajoutez dans votre site autant de pages et de boutons que possible et arrangez-vous pour que les internautes s'y perdent. Ils quitteront votre site au profit de celui de votre compétiteur, nous vous le garantissons.

3. Priorisez les pop-up

Les internautes haïssent les pop-up ! Allez, installez des pop-up pour annoncer un nouveau produit et pour inviter les gens à s'inscrire à votre infolettre. N'oubliez pas de réduire au maximum la grosseur du bouton pour fermer les pop-up. Ainsi, vous réussirez à rendre vos visiteurs fous de rage!

4. Ajoutez sans ménagement des liens externes

Saupoudrez votre site de liens vers d'autres sites mieux conçus et plus informatifs que le vôtre. Vous serez ainsi certains que vos visiteurs ne reviendront plus!

5. Ignorez les adaptations au mobile

Il est connu que les clients utilisent de plus en plus les téléphones intelligents et les tablettes pour leurs recherches. Faites en sorte que la structure de votre site ne réponde qu'aux exigences technologiques des vieilles versions du fureteur Internet Explorer. Moins votre site sera adapté, moins les gens seront portés à y naviguer.

6. Éliminez les photos et les visuels

Assurez-vous de ne pas respecter la règle du 40 % de texte pour 60 % de visuel et n'intégrez surtout pas une vidéomotion qui pourrait mieux présenter les produits et les services que vous offrez. Si les internautes comprennent trop bien les avantages que vous leur offrez, ils risquent de chercher à communiquer avec vous pour obtenir de plus amples renseignements et ainsi vous sortir de l'oisiveté.

Bref, si vous suivez nos conseils, bonne farniente!

Plus sérieusement... Bon développement des affaires!