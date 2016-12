Qui est la chanteuse la plus riche de la dernière année?

03-11-2016 | 10h06

Avec 170 millions $ US empochés cette année, Taylor Swift arrive en tête du classement Forbes des chanteuses les mieux payées des 12 derniers mois. Elle devance Adele, Madonna et Céline Dion.



Une grande partie de ses revenus provient de sa tournée mondiale baptisée 1989, en référence à son dernier album, qui a rapporté 200 millions $ US, rien qu'aux États-Unis, et 250 millions $ US supplémentaires dans le reste du monde.



La chanteuse de 26 ans s'est également enrichie grâce aux contrats publicitaires signés avec Coca Cola, Keds et Apple.

En juin dernier, Taylor Swift avait déjà décroché la première place du classement des célébrités les mieux payées de l'année.

Découvrez dans notre galerie photos les 10 chanteuses qui ont amassé le plus d'argent au cours des 12 derniers mois.