Forbes : Nike, le Super Bowl et Federer au sommet

26-10-2016 | 04h00

La marque Nike vaut son pesant d'or avec une valeur de 27 milliards $ américains, en hausse de 3,8 % sur un an, selon Forbes, qui montre à nouveau que beaucoup d'argent se brasse dans le monde du sport.

Avec son palmarès Forbes Fab 40 - The World's Most Valuable Sports Brands, le magazine s'est intéressé aux marques sportives les plus monnayables, en ventilant le tout dans quatre catégories, à savoir les entreprises, les athlètes, les événements et les équipes.

Entreprises

Parmi les entreprises, Nike domine donc sans partage, mais le classement montre que les grands médias dédiés aux différents sports ont aussi une comptabilité comprenant son lot de zéros: ainsi, les réseaux ESPN, Sky Sports, MLBAM, YES et NESN se taillent une place dans le top 10 de ce segment. Seul NESN n'ayant pas une valeur supérieure à 1 milliard $.

Les 10 entreprises sportives ayant le plus de valeur:

1. Nike: 27 milliards $ (3,8 %)

2. ESPN: 16,5 milliards $ (-2,9 %)

3. Adidas: 7 milliards $ (12,9 %)

4. Under Armour: 5,5 milliards $ (10 %)

5. Sky Sports: 5 milliards $ (8,7 %)

6. MLBAM: 2,2 milliards $ (10 %)

7. UFC: 2 milliards $ (335 %)

8. YES: 1,4 milliard $ (7,7 %)

9. Reebok: 800 millions $ (-3,6 %)

10. NESN: 750 millions $ (7,1 %)

Événements

Parmi les événements sportifs, sans surprise, c'est le Super Bowl qui se hisse au sommet avec une valeur de 630 millions $, en hausse de 8,6 % par rapport à l'édition précédente.

Les 10 événements sportifs ayant le plus de valeur (revenus quotidiens):

1. Super Bowl: 630 millions $ (8,6 %)

2. Jeux olympiques d'été: 366 millions $ (5,2 %)

3. Jeux olympiques d'hiver: 285 millions $ (valeur en 2014)

4. Coupe du monde de la FIFA: 229 millions $ (valeur en 2014)

5. WrestleMania: 180 millions $ (5,9 %)

6. Championnat de football collégial américain: 160 millions $ (51 %)

7. Championnat de basketball collégial américain (March Madness): 155 millions $ (3,3 %)

8. Série mondiale des Ligues majeures de baseball: 148 millions $ (47 %)

9. Daytona 500: 133 millions $ (-2,2 %)

10. Ligue des champions de l'UEFA: 127 millions $ (de 2013 à 2015)

Athlètes

Au chapitre de la valeur des athlètes, dans ses calculs, Forbes exclut les salaires et bonis reliés au sport pratiqué ainsi que les revenus d'investissement, moins le revenu moyen des 10 meilleurs athlètes du même sport.

Ainsi, c'est le vétéran du tennis Roger Federer qui monte sur la première marche avec une marque valant 36 millions $ (-2,7 %), tout juste devant le joueur de basketball LeBron James et ses 34 millions $ (26 %).

Les 10 athlètes dont la marque est la plus monnayable:

1. Roger Federer: 36 millions $ (-2,7 %)

2. LeBron James: 34 millions $ (26 %)

3. Phil Mickelson: 28 millions $ (stable)

4. Usain Bolt: 25 millions $ (39 %)

5. Tiger Woods: 23 millions $ (-23 %)

6. Cristiano Ronaldo: 19 millions $ (18,8 %)

7. Kevin Durant: 16 millions $ (-11,1 %)

8. Lionel Messi: 15 millions $ (pas classé en 2015)

9. Rory McIlroy: 13 millions $ (8,3 %)

10. Mahendra Singh Dhoni: 11 millions $ (-48 %)

Équipes

Enfin, selon Forbes, les 10 équipes les plus riches sont calculées de la façon suivante: la valeur des équipes est déterminée par les revenus en matière de droits de télévision, de publicité, de ventes de produits dérivés et de billets, en fonction de ce qui excède l'argent généré par une équipe typique du même sport.

Les Yankees de New York sont bons premiers avec une valeur de 660 millions $, stable par rapport à 2015. Les Cowboys de Dallas les talonnent avec une valeur de 577 millions $, en hausse de 19 %.

Les 10 équipes sportives ayant la plus grande valeur:

1. Yankees de New York: 660 millions $ (stable)

2. Cowboys de Dallas: 577 millions $ (19 %)

3. Lakers de Los Angeles: 546 millions $ (4,8 %)

4. Real Madrid: 521 millions $ (12,3 %)

5. FC Barcelone: 509 millions $ (16,5 %)

6. Manchester United: 500 millions $ (12,1 %)

7. Knicks de New York: 447 millions $ (23,8 %)

8. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: 431 millions $ (-4,2 %)

9. Bayern Munich: 425 millions $ (13,3 %)

10. Dodgers de Los Angeles: 405 millions $ (8,6 %)