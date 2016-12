Les vedettes qui génèrent le plus d'argent après leur mort

14-10-2016 | 04h00

Certaines vedettes et personnalités marquantes continuent de faire beaucoup de fric... après leur décès.

Les exemples les plus probants sont certainement ceux d'Elvis Presley et de Michael Jackson, dont les successions ont fait de l'argent comme de l'eau depuis leur mort, le premier en 1977 et le second en 2009.



David Bowie et Prince, décédés plus tôt cette année, n'échappent pas à l'engouement qu'a provoqué leur disparition soudaine.



Le magazine Forbes, toujours prêt à dévoiler un nouveau palmarès, vient de dresser la liste des 13 vedettes mortes ayant généré le plus de sous dans la dernière année, soit du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2016.