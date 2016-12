Qui sont les animateurs les mieux payés? (photos)

07-10-2016 | 12h08

Le magazine américain Variety joue dans la cour de Forbes en dressant le palmarès des personnalités les mieux payées du petit écran aux États-Unis.

Variety regroupe notamment les gens évoluant dans l'univers de la téléréalité, de l'animation et des nouvelles dans la même catégorie fourre-tout. Il appert que la grande gagnante, avec des revenus de 47 millions $ US par année, est Judy Sheindlin, la fameuse juge de Judge Judy. Elle se fait une petite fortune notamment grâce aux nombreuses reprises. Voilà matière à rendre jalouse Anne-France Goldwater de l'émission québécoise L'arbitre, dont la production est par ailleurs suspendue à l'antenne de V.

Suivent Matt Lauer, animateur de Today (22 à 25 millions $ US / année) et Ellen DeGeneres (20 millions $ US / année) pour son talk-show Ellen.

Bill O'Reilly de The O'Reilly Factor (18 à 20 millions $ US), Kelly Ripa de Live with Kelly (16 à 20 millions $ US), Miley Cyrus et Adam Levine de The Voice (13 à 15 millions $ US chacun), Jimmy Fallon du Tonight Show (13 à 15 millions $ US), Jimmy Kimmel de Jimmy Kimmel Live (13 à 15 millions $ US) et Pat Sajak de Wheel of Fortune (12 millions $ US) complètent le top 10.

Et les acteurs?

Parmi les acteurs, les acteurs principaux de la comédie The Big Bang Theory de CBS, Jim Parsons, Kaley Cuoco et Johnny Galecki, dominent les données avec un salaire de 1 million $ US par épisode. Ils sont de loin les mieux payés à la télé américaine, leur plus proche poursuivant dans le segment des émissions destinées à nous faire rire, Dwayne Johnson, de la série Ballers (HBO), touchant «seulement» un cachet de 400 000 $ US par épisode.

Du côté des dramatiques, ce sont deux femmes qui occupent les deux premiers échelons, soit Lauren Graham et Alexis Bledel, avec 750 000 $ US par épisode, pour les nouvelles aventures de Gilmore Girls, qui revit grâce à Netflix. Mark Harmon, du succès NCIS à CBS, figure en troisième position du palmarès avec des recettes de 525 000 $ US par heure diffusée.